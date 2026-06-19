Tom Kaulitz kritisiert großen Druck auf WM-Experten

Tom Kaulitz (36) ist bei der Fußball-WM 2026 gerade mittendrin statt nur dabei: Der Tokio Hotel-Musiker begleitet das Turnier für Magenta TV als Fan-Experte und zieht nach seiner ersten Woche vor Ort ein begeistertes Fazit. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichtet Tom nun, wie sehr ihn die besondere Atmosphäre mitreißt und wie sehr für ihn mit diesem Job ein Traum in Erfüllung geht. Gleichzeitig macht er deutlich, dass rund um die TV-Analysen ein enormer Druck herrscht und Aussagen dort viel schneller für Wirbel sorgen können. "Hier im Podcast-Geschäft geht es hinter den Kulissen ja rough zu, aber man muss sagen, im Sportgeschäft auch. Da muss man auf jeden Satz aufpassen", erklärt er.

Besonders offen spricht Tom im Podcast darüber, wie unterschiedlich seine Rolle im Vergleich zu der der klassischen Fußballexperten sei. Während er nach eigener Einschätzung als Fan-Experte deutlich freier reden könne, müssten andere ganz genau überlegen, was sie sagen. "Für die Experten ist es oft nicht einfach, den richtigen Ton zu treffen. Da werden Wörter im Mund umgedreht […]. Es ist ein heißes Eisen, da muss man echt aufpassen", erklärt er. Als Beispiel nennt er die Aufregung um Jürgen Klopp (59), nachdem dessen Bemerkung über Julian Nagelsmann (38) als "noch" Bundestrainer hohe Wellen geschlagen hatte. Über seine persönlichen Begegnungen findet Tom dagegen warme Worte: Johannes B. Kerner (61) habe ihn herzlich empfangen. Im Podcast nennt er ihn einen "herzensguten Menschen". Auch von Jürgen zeigt er sich angetan und schildert, dass er froh sei, ihn abseits der Kameras als sehr netten Typen kennengelernt zu haben.

Toms WM-Einsatz hatte in den vergangenen Tagen bereits für Gesprächsstoff gesorgt. Schon sein Debüt als Fan-Experte wurde aufmerksam verfolgt, nachdem er beim Eröffnungsspiel in Mexiko an der Seite von Jürgen Klopp und Thomas Müller (36) vor der Kamera gestanden hatte. Auch Oliver Pocher (48) hatte Toms neue Aufgabe zuletzt spöttisch kommentiert. Das ändert jedoch nichts daran, dass Tom seine Zeit bei dem Turnier offenbar in vollen Zügen genießt.

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Imago Tom Kaulitz, Juni 2025

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

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Getty Images Experten bei der MagentaTV-Teampräsentation zur WM 2026