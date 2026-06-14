Oliver Pocher verspottet Tom Kaulitz als WM-Fan-Experten

Oliver Pocher (48) teilt mal wieder aus: Der Komiker hat sich in seinem Podcast "Schwarz und Weissheiten" über Tom Kaulitz' (36) Rolle als Fan-Experte bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 lustig gemacht. Der Comedian teilt sich den Podcast mit Ex-Profi Patrick Helmes und ließ dort kein gutes Haar an dem Einsatz des Tokio Hotel-Musikers. Tom ist derzeit für MagentaTV als erster Fan-Experte bei der WM in Mexiko im Einsatz und soll die Taktikanalysen mit seinem Unterhaltungswert auflockern. Sein Debüt feierte er bereits beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika an der Seite von Jürgen Klopp (58) und Thomas Müller (36).

Oliver sieht Toms Qualifikation für diesen Job allerdings kritisch. "Tom Kaulitz war ja auch da. Da muss man auch erst mal einem erklären, warum man den ... Wo du denkst: Ja okay, ich habe regelmäßigen Geschlechtsverkehr mit Heidi Klum", lästerte der Ex von Amira Aly (33) im Podcast. "Damit sollte ich eigentlich auch bei der WM in Mexiko stehen als Experte." Sarkastisch fügte er hinzu: "Da denke ich so: Ja alles klar, macht Sinn. Das ist total gut. Aber er ist ja da, ist ja wunderbar." Ohnehin hält Oliver grundsätzlich nichts von ausführlicher Vorberichterstattung: "Ich brauche das alles nicht, das Vorgequatsche. Ich gehe zur Nationalhymne und zum Anpfiff rein. Das reicht", resümierte der Moderator.

Für Tom ist die Kritik von Oliver nicht die erste Spitze, die er sich rund um seinen WM-Einsatz gefallen lassen muss. Schon bei seiner Premiere hatte Moderator Johannes B. Kerner (61) den Musiker mit einem Seitenhieb begrüßt. Er stellte Thomas Müller als "Weltmeister" und Jürgen Klopp als "Welttrainer" vor – und Tom kurzerhand als "Praktikanten". Der Gitarrist, der die Germany's Next Topmodel-Moderatorin 2019 heiratete, nahm den Witz damals sportlich und lachte gemeinsam mit seinen Kollegen herzlich mit.

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Collage: Imago, Imago Collage: Oliver Pocher und Tom Kaulitz schauen ernst drein.

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Getty Images Thomas Müller und Jürgen Klopp bei der Team-Präsentation von MagentaTV zur Fußball-WM 2026

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ActionPress Amira Aly und Oliver Pocher