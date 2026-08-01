Susi Listing erobert die Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz"

In der neuen Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" steht eigentlich das Leben der Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz (36) im Mittelpunkt – doch eine andere Person zieht derzeit alle Blicke auf sich: Susi Listing, Ehefrau von Tokio Hotel-Bassist Georg Listing (39). Die Doku beleuchtet ausführlich die Hochzeit der beiden, die im September 2025 in einem Schloss nahe Nizza stattfand. Nach 17 Jahren Beziehung gaben sich Susi und Georg im Schloss Saint-Martin das Jawort – umgeben von Olivenbäumen und ihren engsten Freunden. Seitdem ist die gebürtige Magdeburgerin auch auf Social Media durchgestartet und hat bereits über 60.000 Follower auf Instagram gesammelt.

Die Feier dauerte ganze drei Tage und war bis ins kleinste Detail durchgeplant. Mit einem Welcome-Dinner startete das Paar in die Hochzeitsfeierlichkeiten, ehe am Samstag die eigentliche Trauung stattfand – die wegen schlechten Wetters kurzfristig auf den Morgen vorverlegt werden musste, damit sie dennoch im Freien gefeiert werden konnte. Auf das Dinner und eine Party in der Hotelbar folgte am Sonntag ein Brunch, der in eine Poolparty und Pizza-Night mündete. Susi selbst beschreibt die Feier auf Instagram als "einen der glücklichsten Momente unseres Lebens". Ihr Brautkleid stammte von der New Yorker Designerin Danielle Frankel – gefunden hatte sie es bei einem Besuch in New York gemeinsam mit Bill, der in der Doku nicht nur als guter Freund, sondern auch als Business-Partner von ihr bezeichnet wird.

Vor ihrem Auftritt in der Doku hielt sich Susi weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die Deutsche studierte Cultural Engineering an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und arbeitete anschließend im Bereich PR und Marketing, unter anderem für Mercedes-Benz. Seit 2020 ist sie als Projektmanagerin bei The Haus Apparel tätig, einer Firma, die auch Merchandise von Tokio Hotel vertreibt. Auf Instagram teilt sie nun regelmäßig Fashion- und Beauty-Content sowie Einblicke in ihren Alltag in Berlin – von Pilates-Sessions über Matcha-Dates bis hin zu gemeinsamen Trips nach LA mit Georg und Auftritten auf Events wie Heidi Klums (53) Halloweenparty. Auch Hund Buddy ist auf ihren Fotos und Videos ein regelmäßiger Gast. Die Hochzeit sorgte übrigens nicht nur für glückliche Momente: Bill geriet bei der Feier in einen heftigen Streit mit Bruder Tom, was ihm im Netz Kritik einbrachte. Susi und Georg selbst bekamen von dem Zwischenfall nach eigener Aussage erst nach der Hochzeit etwas mit.

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Imago Georg Listing und seine Frau Susanne

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Instagram / georglisting Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing und seine Susanne feiern ihr ganz eigenes Hochzeitsmärchen.

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Instagram / susi Susi Listing posiert im Juli 2026