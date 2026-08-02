Mutter-Sohn-Auszeit: Bill Kaulitz' Mama begeistert die Fans

Bill Kaulitz (36) macht Urlaub – und das in bester Gesellschaft. Der Tokio Hotel-Sänger verbringt seine wohlverdiente Auszeit gerade – wie in seinem Podcast "Kaulitz Hills" angekündigt – in Rom, und zwar mit seiner Mutter. Auf Instagram teilte er jetzt ein Selfie von sich und ihr vor dem berühmten Trevi-Brunnen, umgeben von einer Menge anderer Touristen. Dazu schrieb er mit einem Herz-Emoji: "With Mama in Roma." Das Bild sorgte bei seinen Followern prompt für Begeisterung.

In den Kommentaren überschlugen sich die Fans und prominente Bekannte gleichermaßen. Moderatorin Marlene Lufen (55) schwärmte: "Liebe Grüße! Deine Mama sieht Granate aus. Ihr beide." Dragqueen Katy Bähm (32) feierte den neuen Look von Bills Mutter mit den Worten: "Wir lieben Mamas neue Frisur." Auch Simone Ballack (50) meldete sich zu Wort und hinterließ zwei Herzchen-Emojis unter dem Post. Der Rom-Urlaub kommt für den 36-Jährigen nicht von ungefähr: In der letzten Folge der sechsten Staffel ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hatten Bill und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) angekündigt, dass der Podcast für zwei Wochen pausiert.

Dass die Kaulitz-Zwillinge sich eine Auszeit gönnen, haben sie sich nach eigenen Aussagen redlich verdient. Tom erklärte im Podcast, sie hätten das Gefühl, gerade "auf Dauersendung" zu sein, und scherzte: "Ich geh mir selbst schon auf den Sack." Mit einer neuen Staffel ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz", dem Podcast sowie der Rückkehr von "Wetten, dass..?" waren die Brüder zuletzt in der Medienlandschaft allgegenwärtig. Dazu kommt die Musik: Mit "Without You" erschien kürzlich eine neue Tokio-Hotel-Single, und laut Tom ist das dazugehörige Album fast fertiggestellt.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DbidjJnonY7/ Bill Kaulitz mit seiner Mutter im Urlaub in Rom 2026

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast, Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025