Trennung gespoilert: Brenda & Laurenz mussten Strafe zahlen

Für Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch wird ihr Reality-Abenteuer jetzt richtig teuer! Rund ein halbes Jahr nach dem Mega-Spoiler rund um ihre Teilnahme bei Temptation Island VIP kommt laut dem Berliner Kurier ans Licht, dass das Ex-Paar eine satte Vertragsstrafe an RTL zahlen musste. Hintergrund ist eine Programmankündigung des Konkurrenzsenders Joyn für "Reality Backpackers", in der Brenda und Laurenz schon als getrenntes Paar präsentiert wurden – obwohl das Finale des Treuetests zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bei RTL+ zu sehen war. Besonders pikant: In der Vorschau spricht Laurenz sogar offen darüber, dass er in der neuen Show auf seine mögliche Traumfrau hofft.

Damit war das Ergebnis ihres Insel-Experiments deutlich früher draußen, als es RTL geplant hatte. Eigentlich sollte erst im großen Finale von "Temptation Island VIP" aufgeklärt werden, ob die Beziehung der beiden Realitystars den Versuchungstest übersteht. Stattdessen erfuhren Fans schon in der "Reality Backpackers"-Ankündigung, dass Brenda und Laurenz frisch getrennt nach Peru reisen. Wie der Instagram-Kanal gossipaufdie1 berichtet, reagierte RTL auf den verfrühten Spoiler mit einer empfindlichen Vertragsstrafe gegen die beiden. Die Summe soll sich im fünfstelligen Bereich bewegen. Die entsprechende Info stammt laut dem Kanal aus den sozialen Medien des Ex-Paares selbst.

Für die Follower von Brenda und Laurenz kommt die Entwicklung nicht vollkommen überraschend. In "Reality Backpackers" hatten die zwei bereits offen gemacht, dass ihre Verbindung durch "Temptation Island VIP" nicht gestärkt wurde und ihre Liebe die Zeit nach den Dreharbeiten nicht überstanden hat. Auch jenseits der Kameras gewähren der Influencer und die Realitybeauty ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Gefühlsleben und ihren Alltag, mal gemeinsam, inzwischen aber vor allem getrennt.

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

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RTL / Daniel Alvarez Laurenz Pesch, "Ex on the Beach"-Kandidat

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, Reality-Bekanntheit