Spoiler: Hier verraten Laurenz und Brenda Beziehungsstatus

Die Temptation Island V.I.P.-Stars Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch sind ab heute bei Reality Backpackers zu sehen. In der ersten Folge verraten sie, was das Ergebnis des ultimativen Treuetests spoilert: ihren Beziehungsstatus. "Wir waren beide bei 'Temptation Island' und sind nicht mit einer gestärkten Beziehung rausgekommen", erklärt Laurenz. Brenda fügt kurz und knapp hinzu: "Laurenz hat sich im finalen Lagerfeuer von mir getrennt."

Das Spannende: In den Vorstellungsclips zu Beginn der Folge geben sich die beiden noch als glückliches Paar. Als das Backpacking-Abenteuer in Peru dann wirklich losgeht, verraten sie, dass sie vom "Temptation Island V.I.P."-Dreh direkt weitergeflogen sind. Ihre Trennung ist zu diesem Zeitpunkt also erst wenige Tage her. Laurenz erklärt, was vorgefallen ist: "Ich habe am Anfang bisschen Party gemacht, das hat der Brenda nicht so gepasst. Und Brenda schiebt dann da eine Lovestory." Brenda dementiert dies und stellt klar, sie sei mit niemandem im Bett gelandet. Sie wünscht sich mehr Empathie und Verständnis von ihrem Ex. Doch Laurenz kommentiert verbittert: "Einfach Herz rausgerissen, draufgetreten, so hat sich das angefühlt."

Der Trennungsschmerz bei den beiden Kandidaten, die sich bei Too Hot To Handle: Germany kennengelernt hatten, ist also noch frisch. Nun sollen sie sich bei "Reality Backpackers" in der Natur Perus durchschlagen. Laurenz hofft, sich direkt mit einer anderen Frau ablenken zu können. Brenda kündigt an, freiwillig zu gehen, wenn Laurenz sich einer Frau annähert – es dürfte also spannend bleiben.

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

RTL Brenda Brinkmann und Mustafa bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Bei Laurenz und Verführerin Denise knistert es in Folge 10 von "Temptation Island V.I.P."