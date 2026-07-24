Laurenz Pesch verwandelt Brendas EOTB-Ausraster in Parodie

Nachdem Brenda Brinkmann (23) mit ihrem Auftritt bei Ex on the Beach einen regelrechten Shitstorm ausgelöst hat, schlägt ihr Ex Laurenz Pesch (25) jetzt zurück – und zwar mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Gemeinsam mit seinem Kumpel Calvin Ogara veröffentlicht der Realitystar eine Werbeparodie für Bräunungsprodukte, in der die beiden eine der heftigsten Szenen der Staffel nachstellen. Im Original hatte Brenda Laurenz ihren Fuß ins Gesicht gedrückt und ihm an den Kopf geworfen, sein Vater habe recht gehabt, ihn einen "Niemand" zu nennen. Genau diesen TV-Moment nehmen Laurenz und Calvin nun mit einem Augenzwinkern aufs Korn.

In dem Instagram-Video mimt Calvin die Rolle von Brenda – allerdings unter dem erfundenen Namen "Brelvin", der auch in einer Bauchbinde erscheint. Dazu heißt es in der Einblendung: "Wurde nur wegen Laurenz gebucht." Den bekannten Satz aus der Show wandeln die beiden kurzerhand ab: "Du bist genau das, was dein Vater immer von dir gehalten hat: Du bist blass, du wirst nie einen guten Selbstbräuner herausbringen." Zu dem Beitrag schreibt Laurenz bei Instagram: "Es eskaliert! Als das Ex-Paar aufeinandertrifft, gibt es anscheinend noch Klärungsbedarf! Brelvin ist besonders aufgebracht und versucht, Laurenz gezielt mit seiner Hautfarbe zu verunsichern..."

Die Reaktionen in den Kommentaren fallen überwältigend positiv aus. Germain Wolf (25) schreibt: "So gute Werbung, dass ich sogar gleich kaufe." Paulina Ljubas (29) kommentiert schlicht: "Peak Werbung." Aleks Petrovic lobt: "Marketing durchgespielt. Hast gut gelernt." Auch Laura Maria Lettgen (30) und Cecilia Asoro (30) zeigen sich begeistert – Laura schreibt: "Liebe ALLES daran", während Cecilia befindet: "Das ist stark." Selbst "Ex on the Beach"-Mitkandidatin Bella kann darüber lachen und kommentiert: "Oh mein Gott, gut, dass du es mit Humor nehmen kannst." Wie Brenda selbst auf die Parodie reagiert, bleibt bislang allerdings offen.

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RTL / Dustin Leonhard Grieß Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Cavin Ogara, Juli 2025

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch, Realitystar