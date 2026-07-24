"Der wird weinen": Was lief zwischen Gigi Birofio & Brenda?

In der neunten Folge von Ex on the Beach sorgt Brenda Brinkmann (23) für ordentlich Wirbel in der Villa in Mexiko. Die Reality-Bekanntheit ist die Ex von Mitkandidat Laurenz Pesch (25) – und bringt nicht nur jede Menge Konfliktpotenzial mit, sondern auch ein gut gehütetes Geheimnis, das ausgerechnet sie und Gigi Birofio (27) verbindet. Laut einem Social-Media-Post von Laura Maria Lettgen (30) alias Laura Blond sollen sich die beiden nähergekommen sein – und zwar zu einer Zeit, als Brenda noch mit Laurenz zusammen war. Besonders brisant: Gigi ist inzwischen eng mit Brendas Ex befreundet.

Im gemeinsamen Gespräch wirken Brenda und Gigi dennoch auffällig vertraut miteinander. Gigi macht dabei deutlich, auf wessen Seite er im Zweifel stehen würde. "Natürlich werde ich auch hinter Laurenz stehen, aber an erster Stelle muss ich hinter Brenda stehen. Weil Brenda kenne ich privat und lange", erklärt er. Was genau ihr Geheimnis ist, sprechen die beiden nicht offen aus – doch beide sind sich einig, was es bei Laurenz auslösen würde. "Der wird weinen", sind sich Brenda und Gigi einig. Ob sie die Bombe tatsächlich platzen lassen, wollen sie spontan entscheiden – angeblich nur dann, wenn Laurenz "frech wird".

Dabei war die Stimmung zwischen Brenda und Laurenz zuletzt ohnehin bereits komplett eskaliert. Brenda warf ihrem Ex vor, sie während ihrer Beziehung betrogen zu haben. Im Streit fielen harte Worte, ehe die Situation weiter hochkochte: Brenda drückte Laurenz ihren Fuß ins Gesicht und stichelte mit einer besonders verletzenden Bemerkung. Sein Vater habe recht gehabt, als er ihn einen "Niemand" genannt habe. Im Netz sorgte die Szene anschließend für heftige Reaktionen. Auf Instagram machten zahlreiche Zuschauer ihrem Ärger Luft und warfen Brenda sogar "ganz klare psychische Gewalt" vor.

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RTL / Daniel Alvarez, RTL / Friederike Jacobitz Collage: Gigi Birofio und Brenda Brinkmann, "Ex on the Beach"-Kandidaten

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RTL / Daniel Alvarez Laurenz Pesch, "Ex on the Beach"-Kandidat 2026

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RTL / Friederike Jacobitz Brenda Brinkmann, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2026