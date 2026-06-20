Bushidos Sohn schreibt ersten Disstrack und kassiert Ärger

Rapper Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) haben in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" eine Geschichte aus dem Familienleben geteilt: Ihr Sohn Issa hat heimlich einen Disstrack gegen einen anderen Jungen aufgenommen – und damit für mächtig Aufregung gesorgt. Der Song war eigentlich nur als Spaß unter Freunden gedacht und hätte nie die eigenen vier Wände verlassen sollen. Doch das Ganze eskalierte, als die Aufnahme an die Eltern des anderen Jungen gelangte.

Anna-Maria schilderte die Situation mit einem Augenzwinkern, aber auch mit klaren Worten: "Dann kriegen wir eine Nachricht... also Issa hat echt Mist gebaut." Sie erklärte, es sei "ein harter Rap-Song" gewesen, in dem zwei Wörter gefallen seien, die sie "enttäuscht" hätten. Daraufhin las sie ihrem Sohn die Leviten. Gleichzeitig zeigten beide Eltern Verständnis für den Jungenstreich. "Natürlich wollen die auch Jungenkram machen", sagte Anna-Maria. Immerhin habe der gedisste Junge von Anfang an mitgemacht und die Sache ebenfalls als Spaß betrachtet.

Im selben Podcast sprachen die beiden darüber, wie sehr sie spüren, dass sich ihre Familie gerade im Wandel befindet. Anna-Maria gestand: "Mich macht das alles emotional. Die werden jetzt echt groß, unsere ganze Familie, spüre ich, verändert sich gerade. Mir fällt das echt schwer." Vor allem Tochter Aaliyah hatte die Familie zuletzt mit dem Wunsch überrascht, auf ein Internat zu gehen – ein Schritt, der bei ihren Eltern tiefe Emotionen ausgelöst hatte.

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Imago Bushido live auf seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena in Hannover, 14.01.2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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