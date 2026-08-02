Bushidos Tochter Aaliyah litt unter dem Ruhm ihrer Eltern

Rapper Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) teilen in ihrem Familien-Podcast regelmäßig intime Einblicke in ihr Leben mit acht Kindern. In der neuesten Episode von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" war nun auch ihre 14-jährige Tochter Aaliyah zu Gast. Anna-Maria fragte sie direkt, wie es sich anfühlt, berühmte Eltern zu haben – und die Antwort fiel ehrlich und zweiseitig aus. "Es kann gut und schlecht sein", erklärte Aaliyah. Zwar schätze sie sich glücklich, in einer wohlhabenden Familie aufzuwachsen, und erkenne, dass ihr die Bekanntheit ihrer Eltern viele Türen öffne. Doch gerade in der Schule habe sie die Schattenseiten dieses Lebens deutlich gespürt.

In der Grundschule hätten ältere Mitschüler über ihre Mutter gelästert, als Anna-Maria mit den Drillingen schwanger war. "Da habe ich angefangen zu weinen", erinnerte sich Aaliyah. Erst nachdem sie sich ihrer Lehrerin anvertraut hatte, hätten sich die anderen Kinder bei ihr entschuldigt. Auch ältere Mädchen, die plötzlich ihre Nähe suchten, seien für sie unangenehm gewesen. Eine deutliche Veränderung habe die Familie nach dem Umzug nach Dubai erlebt. Dort habe eine besondere Schulregel geholfen: Den Schülerinnen und Schülern war es offenbar verboten, sich gegenseitig zu googeln. "Da waren viele Kinder mit sehr reichen Eltern, und die wollten es eben anonymer", erklärte Anna-Maria.

Doch auch abseits von Schule und Podcast wird es bei den Ferchichis nicht langweilig. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass ein Familienurlaub in Saint-Tropez für Anna-Maria zum echten Nervenkrimi wurde. Tochter Aaliyah hatte sich den Zeh gestoßen, wodurch sich der Nagel anhob. Wenig später entzündete sich die Stelle. "Guten Morgen! Aaliyah hat sich vor drei Tagen den Zeh gestoßen, dabei kam der Nagel hoch und jetzt ist es fett entzündet", berichtete Anna-Maria damals in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Aaliyah und Anna-Maria Ferchichi, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Tochter Aaliyah, Juli 2026