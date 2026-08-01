So steht Anna-Maria Ferchichi zu Homosexualität bei den Kids

Anna-Maria Ferchichi (44) hat ihren Fans jetzt eine sehr persönliche Frage beantwortet: In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, wie die achtfache Mama reagieren würde, wenn eines ihrer Kinder homosexuell wäre. Die Influencerin nahm sich Zeit für eine ausführliche Antwort und sprach dabei auch über Gespräche mit ihrem Ehemann Bushido (47), mit dem sie sieben ihrer Kids großzieht. Schon bei der gemeinsamen Kinderplanung sei das Thema für sie ein wichtiges Kriterium gewesen, erklärte Anna-Maria in der Story. Ihre klaren Worte lösten unter ihren Followern eine Welle an Reaktionen aus, über die sie im Anschluss ebenfalls berichtete.

In ihrer Antwort machte Anna-Maria deutlich, dass Homosexualität für sie etwas völlig Selbstverständliches ist. Die Schwester von Sarah Connor (46) schrieb, sie sei in einem Familien- und Freundeskreis aufgewachsen, in dem queere Liebe einfach Teil des Alltags war. Deshalb habe sie auch ganz bewusst gleich zu Beginn der Beziehung mit Anis das Thema angesprochen. Sie verriet: "Es war meine erste Frage an Anis, als wir über unsere Kinderplanung gesprochen haben. Ich bin in einem Familien- und Freundeskreis aufgewachsen, in dem Homosexualität etwas völlig Normales war bzw. ist." Weiter betonte sie: "Daher wäre es für mich unvorstellbar, mit jemandem Kinder zu bekommen, der ein Problem damit hätte, wenn eines unserer Kinder homosexuell wäre." Wie Bushido darauf damals reagiert hat, ließ sie nur durchblicken, indem sie andeutete, seine Antwort könne man sich denken.

Nach ihrem Statement musste die achtfache Mutter allerdings auch die Schattenseiten des Netzes erleben. In einer weiteren Story zeigte sich Anna-Maria sichtlich angewidert von den Nachrichten, die daraufhin in ihrem Postfach landeten. "Wenn ihr wüsstet, was ich gerade für ekelhafte Nachrichten bekomme bezüglich unserer Ansicht über Homosexualität. Mir wird richtig übel, wenn ich das lese, und 'seltsamerweise' ausschließlich von einer Gruppierung", schrieb sie und machte damit deutlich, wie sehr sie der Hass schockiert. Nachdem sie und der Rapper in den vergangenen Monaten immer wieder ihre starke Verbundenheit betont hatten und Bushido sich erst vor Kurzem in einer Liebesbotschaft bei seiner Frau bedankte, gibt Anna-Maria in den sozialen Medien nun auch einen Einblick, welche Anfeindungen das Paar und seine große Patchworkfamilie im Alltag aushalten muss.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin