Anna-Maria Ferchichi verrät: Ist das Kapitel Dubai vorbei?

Anna-Maria Ferchichi (44) hat ein klares Statement zu ihrer Vergangenheit in Dubai abgegeben. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von der Influencerin wissen, ob das Kapitel Dubai für sie nun endgültig abgeschlossen sei. Die Antwort der 44-Jährigen fiel eindeutig aus: Sie bestätigte gegenüber ihren Followern, dass das Kapitel komplett vorbei sei. Seit Anfang 2026 lebt Anna-Maria gemeinsam mit ihrem Mann Bushido (47) und den gemeinsamen Kindern in Grünwald bei München – nachdem die Großfamilie zuvor mehrere Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbracht hatte.

Die Rückkehr nach Deutschland war eine bewusste Entscheidung. Sowohl die Kinder als auch Bushido hätten das Leben in Deutschland vermisst, und der Alltag in Dubai habe laut Anna-Maria auch die Ehe und die Psyche belastet. Auf Social Media stellte sie klar: "Es ist ein temporärer Ort und nichts für immer." Reisepläne hat die Familie dennoch. Anna-Maria möchte mit ihrer Großfamilie die Welt erkunden – keine klassischen Strandurlaube, sondern Abenteuerreisen zu Ländern mit viel Geschichte und Kultur. Dafür wolle man noch rund zwei Jahre warten, bis die Drillinge sechs Jahre alt seien.

Vor drei Tagen zeigte sich Anna-Maria auf Instagram von ihrer selbstbewussten Seite. Im Bikini-Post schrieb sie: "Fühle mich mit fast 45 so unglaublich wohl in meiner Haut." Dazu legte sie mit einem Satz nach, der bei vielen hängen blieb: "Alles stramm. Kein bisschen Cellulite. Irgendwie besser als mit Mitte 20." Ihr Fazit: "All die Konsequenz und Disziplin zahlen sich jetzt aus." In weiteren Storys gab sie damals auch Einblicke in ihre Routine und setzte vor allem auf "intensives Krafttraining". Sie erklärte: "Ich glaube, das ist auch der Grund, warum mein Körper mit 39 die Drillingsschwangerschaft so gut weggesteckt hat."

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Jahr 2024