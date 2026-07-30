Anna-Maria plant Facelift: Bushido hat "keinen Bock drauf"

In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" hat Anna-Maria Ferchichi (44) jetzt ein klares Beauty-Ziel für die Zukunft enthüllt: Die achtfache Mutter möchte sich eines Tages einem Facelift unterziehen. "Ich mache safe irgendwann ein Facelift", erklärte sie. Noch sei der Zeitpunkt nicht gekommen, doch der Plan steht fest. Ihr Ehemann Bushido (47), bürgerlich Anis Ferchichi, reagierte darauf alles andere als begeistert. Der Rapper machte in dem Podcast unmissverständlich klar, wie er zu den Plänen seiner Frau steht: "Ich sage dir, so wie es ist, ich habe da keinen Bock drauf."

Bushido zufolge weiß er schon seit Jahren von dem Wunsch seiner Frau – und ist bis heute nicht davon angetan. Dennoch betonte er, dass er Anna-Maria weder aufhalten könne noch wolle, da sie eine selbstbestimmte Frau sei, die über ihren eigenen Körper entscheide. Sein persönlicher Wunsch bleibt jedoch deutlich: "Wenn es nach mir geht, mach gar nichts." Er schwärmte von ihr: "Du bist so, wie du bist. Und so, wie du bist, das hört sich so abgedroschen an, bist du perfekt. Es gibt nichts, was du ändern müsstest."

Vor wenigen Tagen zeigte Bushido öffentlich, wie wichtig ihm Anna-Maria ist. In seiner Instagram-Story postete er ein Selfie, auf dem sie ihn von hinten umarmte und beide in die Kamera strahlten. Dazu schrieb er: "Unendlich dankbar für alles." Ein Satz, der wie ein kleines Liebes-Statement wirkte. Umso bemerkenswerter: Diese Nähe hatte das Paar nicht immer. Ende 2025 hatten Bushido und Anna-Maria eine schwere Krise durchlebt und zeitweise sogar getrennt gewohnt. Später fanden sie wieder zusammen, starteten einen Neuanfang und verlegten den Lebensmittelpunkt nach Deutschland, in die Nähe von München.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Mai 2026

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Getty Images Bushido bei der DSDS-Liveshow in Köln, April 2026