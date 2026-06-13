Tränen bei den Ferchichis: Tochter will aufs Internat

Eine überraschende Ankündigung hat Anna-Maria Ferchichi (44) und ihren Mann Bushido (47) emotional aufgewühlt: Ihre 13-jährige Tochter Aaliyah hat den Wunsch geäußert, auf ein Internat zu gehen. Im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" auf RTL+ berichtete Anna-Maria sichtlich bewegt von dem Moment – und konnte dabei die Tränen nicht zurückhalten. Aaliyah habe ihren Eltern klipp und klar gesagt: "Sie liebt sie, will aber keine Zeit mit ihnen verbringen." Vor allem bei Bushido habe dieser Satz einen tiefen Eindruck hinterlassen.

Anna-Maria beschreibt die Situation ihrer ältesten Tochter als einen echten Scheideweg: "Ich weiß nicht, ob es dann so richtig losgeht bei ihr. Sie ist wie auf so einer Klippe, wo sie nach rechts oder links fallen kann." Die Pubertät sei gerade sehr präsent, und die Influencerin mache sich Sorgen, dass Aaliyah eine Richtung einschlagen könnte, die sie später bereue. Einen vorschnellen Schritt wollen die Eltern deshalb nicht machen – sie planen, sich etwa ein Jahr Zeit zu lassen und in der Zwischenzeit verschiedene Internate zu besichtigen. "Die werden jetzt echt groß. Unsere ganze Familie verändert sich gerade", fasste Anna-Maria ihre Gefühle unter Tränen zusammen. "Mir fällt das echt schwer."

Die acht Kinder der Familie sind in unterschiedlichen Lebensphasen: Neben Aaliyah gehören dazu die zwölfjährigen Zwillinge Laila und Djibrail, der zehnjährige Issa sowie die vierjährigen Drillinge Leonora, Naima und Amaya. Anna-Marias ältester Sohn Montry ist bereits 24 Jahre alt. Zuletzt hatte sich das Paar öffentlich darüber unterhalten, wie es den Kindern gegenüber ihrem Beruf und ihrer privilegierten Kindheit begegnen möchte – und dass es sich viele Gedanken über die Zukunft seiner Kinder mache. Dass die Familie sich gerade in einem Umbruch befindet, zeigt sich auch daran, dass sie kürzlich in ein neues, rund 1000 Quadratmeter großes Haus gezogen ist, in dem die älteren Kinder bereits eine eigene Etage bewohnen.

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Aaliyah und Anna-Maria Ferchichi, 2023

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Instagram / marisalewe_ml Bushido und Anna-Maria Ferchichi, März 2026