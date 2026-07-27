Süße Aufnahme: Bushido ist Anna-Maria "unendlich dankbar"

Rapper Bushido (47) hat sich mit einer rührenden Liebeserklärung bei seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) bedankt. In seiner Instagram-Story teilte er ein Selfie, auf dem die beiden in die Kamera strahlen, während Anna-Maria ihn von hinten umarmt. Dazu schrieb der Musiker schlicht, aber von Herzen: "Unendlich dankbar für alles." Das Foto zeigt, wie nah sich die beiden aktuell sind – und wie weit das Paar die Krise der Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben scheint.

Bushido und Anna-Maria hatten Ende 2025 eine schwere Ehekrise durchlebt, in der sie zeitweise auch räumlich getrennt lebten. Inzwischen haben die beiden jedoch wieder zueinandergefunden und einen Neuanfang gewagt. Die achtköpfige Familie hat ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlagert und lebt nun in der Nähe von München. Nach rund 15 Jahren Beziehung und acht gemeinsamen Kindern betonen beide, ihre Partnerschaft heute auf Augenhöhe zu führen.

Wie schwer Bushido die Trennung in dieser Zeit getroffen hatte, hatte er in der Vergangenheit öffentlich gemacht. Der Rapper beschrieb damals gegenüber Bild, wie die Angst ihn zeitweise vollständig gelähmt hatte – so sehr, dass er das Haus nicht mehr verlassen konnte. Er fürchtete nicht nur den Verlust seiner Frau, sondern auch, dass seine Kinder ohne beide Elternteile aufwachsen würden. Dieser schwierigen Phase scheint das Paar nun endgültig entwachsen zu sein.

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Instagram / bush1do Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido