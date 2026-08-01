Anna-Maria Ferchichi verrät: Darum hat sie keine Cellulite

Mit fast 45 Jahren und acht Kindern – darunter ein Drillingspärchen – kann Anna-Maria Ferchichi (44) etwas vorweisen, das sich viele Frauen wünschen: keine Cellulite. In einer aktuellen Instagram-Story gibt die Frau von Rapper Bushido (47) nun offen Einblick in die Geheimnisse dahinter. Krafttraining spielt dabei eine zentrale Rolle: "Ich habe viele Jahre viermal die Woche intensives Krafttraining gemacht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum mein Körper mit 39 die Drillingsschwangerschaft so gut weggesteckt hat", erklärt Anna-Maria.

Doch Krafttraining allein ist für sie nicht alles. Alkohol sieht die Influencerin als echten Feind für das Bindegewebe: "Rate jedem davon ab, regelmäßig Wein usw. zu trinken, man kann kein festes Bindegewebe haben, wenn man mehrmals die Woche Alkohol trinkt." Genauso streng geht sie bei der Ernährung vor. Nach 17 oder 18 Uhr isst Anna-Maria in der Regel nichts mehr, auf Zwischenmahlzeiten und Kuchen verzichtet sie weitgehend. Dabei betont sie: "Ich hungere nie, aber mein Körper weiß auch genau, wann gegessen wird und wann nicht." Zusätzlich baut sie immer wieder Phasen mit Intervallfasten in ihren Alltag ein.

Trotz aller Disziplin möchte Anna-Maria, dass Essen positiv besetzt bleibt. "Essen ist ein Genuss und etwas Essenzielles und sollte nicht mit etwas Negativem verbunden sein", so die achtfache Mutter in ihrer Story. Wer regelmäßig Sport treibe, merke außerdem schnell, dass der Körper automatisch nach gesunden Lebensmitteln verlange. Ihren Followern gibt sie mit auf den Weg, für sich selbst feste Routinen rund um Bewegung und Ernährung zu entwickeln – und sie ermutigt dabei ausdrücklich: "Es ist nie zu spät, damit anzufangen."

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im März 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Februar 2026