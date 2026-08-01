Anna-Maria Ferchichi fühlt sich besser als noch mit Mitte 20

Anna-Maria Ferchichi (44) meldet sich nun mit einem selbstbewussten Update bei ihren Followern: Auf Instagram präsentierte sich die Frau von Bushido (47) jetzt braun gebrannt im Bikini vor dem Spiegel und zog dabei ein ehrliches Fazit über ihren Körper. Die achtfache Mutter machte ihrer Community dabei unmissverständlich klar, wie wohl sie sich derzeit fühlt. Zu der Aufnahme schrieb Anna-Maria: "Fühle mich mit fast 45 so unglaublich wohl in meiner Haut."

Dabei verriet sie auch, worauf sie besonders stolz ist: "Alles stramm. Kein bisschen Cellulite. Irgendwie besser als mit Mitte 20", schwärmte die Influencerin. "All die Konsequenz und Disziplin zahlt sich jetzt aus", ergänzte sie. In einer weiteren Story gewährte Anna-Maria anschließend Einblicke in ihre Fitnessroutine und erklärte, dass vor allem "intensives Krafttraining" zu ihrer körperlichen Verfassung beigetragen habe: "Ich glaube, das ist auch der Grund, warum mein Körper mit 39 die Drillingsschwangerschaft so gut weggesteckt hat." Gleichzeitig riet sie ihren Followern zu einer gesunden Ernährung und möglichst wenig Alkohol. "Es ist nie zu spät, damit anzufangen", motivierte sie ihre Community.

Dass Anna-Maria so ehrlich mit dem Thema Schönheit umgeht, machte sie bereits in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" deutlich. Dort sprach sie über ihre langfristigen Beauty-Pläne und verriet, dass sie sich eines Tages sogar ein Facelift vorstellen könne. Ehemann Bushido kann diesem Gedanken allerdings wenig abgewinnen. "Du bist so, wie du bist. Und so, wie du bist – das hört sich so abgedroschen an – bist du perfekt. Es gibt nichts, was du ändern müsstest", stellte er klar.

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Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026