Helene Fischer zeigt Backstage-Alltag mit Partner Thomas

Helene Fischer (41) hat ihren Fans auf Instagram einen ungewöhnlich persönlichen Blick hinter die Kulissen ihrer aktuellen Tour gegönnt. In einem neuen Clip zeigt die Schlagersängerin, wie es backstage wirklich zugeht – und das nicht immer gesittet. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Seitel und ihrem Team stellt sich Helene der sogenannten "Bring Sally Up"-Challenge, bei der man über die gesamte Länge eines Songs Liegestütze durchhalten muss. Dabei zeigt sich die sonst so makellos wirkende Performerin von einer erfrischend ungeschönten Seite – schwitzend, kämpfend und irgendwann sogar fluchend. Ein Satz aus dem Video musste dabei sogar weggepiept werden.

Bekleidet mit einem flauschigen Bademantel startet Helene in die schweißtreibende Einheit – und kommt dabei hörbar an ihre Grenzen. "Wie lange geht denn dieser f*** Song?" soll sie zwischendurch gefragt haben. Thomas, der seine Frau zu Beginn anfeuert, hat dabei laut einigen Fans offenbar selbst nicht allzu hart mitgemacht: "Thomas, wo war dein Einsatz?", fragte ein User in den Kommentaren. Andere feierten den Clip mit Begeisterung – "Ich liebe diesen Content" oder "Mehr davon, Lieblingskomikerin" waren nur zwei der vielen Reaktionen. Außerdem wünschten sich Fans eine direkte Liegestütz-Challenge zwischen den beiden: "Wie wär's mit einer Liegestütz-Challenge zwischen Helene und Thomas?"

Helene und Thomas sind schon seit Jahren ein eingespieltes Team – auf der Bühne und dahinter. Die Sängerin hatte ihrem Mann beim Tourauftakt in Dresden eine emotionale Liebeserklärung vor Publikum gemacht. Dass sie gleichzeitig Karriere und Familie managt, ist kein leichtes Unterfangen: Erst kürzlich gab Helene in einem Interview mit RTL Exclusiv zu, dass ihr das Delegieren und Loslassen schwerfällt – im Job und im Privaten. Thomas stehe ihr dabei als Unterstützung zur Seite, so die zweifache Mutter.

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Imago Helene Fischer, November 2025

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Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel 2017 in Berlin

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ActionPress Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018