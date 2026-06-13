Selten: Helene Fischer spricht über ihr Familienleben

Helene Fischer (41) ist wieder auf großer Tour – und das bedeutet für die Schlagersängerin nicht nur Bühnenglamour, sondern auch ein echtes Kraftpaket im Alltag. Während ihrer "360° Stadion Tour" muss die zweifache Mutter abends performen und tagsüber die Fäden für Familie und Karriere gleichzeitig in der Hand halten. In einem Interview mit RTL Exclusiv gab die Entertainerin jetzt offen zu, dass ihr das Loslassen schwerfällt: "Ich bin so schlecht" darin, die Zügel aus der Hand zu geben – "sowohl im Beruf als auch privat." Ihr Ehemann Thomas Seitel stehe ihr dabei zur Seite und versuche, ihr in schwierigen Momenten den Druck zu nehmen.

Doch Thomas macht dabei auch gerne mal einen Scherz auf Kosten seiner Frau. Helene verriet lachend gegenüber RTL Exclusiv, dass er ihr bereits Sätze wie: "Das läuft viel entspannter, wenn du nicht da bist" hingeworfen habe. Gleichzeitig versuche er, sie zu beruhigen, wenn sie sich Sorgen mache: "Mein Mann sagt immer: 'Hey, das läuft halt anders jetzt, du bist nicht da.'" Helene selbst räumte ein, dass sie manchmal "so ein bisschen zerrissen" sei – zwischen dem Anspruch, als Mutter immer präsent zu sein, und dem Willen, ihren Job auf höchstem Niveau zu machen. "Ich will meinem Job gerecht werden", betonte sie, gestand aber auch: "Ich muss gerade noch dazulernen, so ein bisschen loszulassen."

Helene und Thomas sind seit Jahren ein Paar und haben gemeinsam zwei Töchter. Die Sängerin hatte sich nach den Geburten bewusst eine Auszeit vom Rampenlicht genommen, um sich voll auf die Mutterrolle zu konzentrieren. Nun ist sie mit voller Kraft zurück auf der Bühne. Die Stadiontour führt sie nach dem Auftakt in Dresden über Berlin, Hamburg und Zürich bis nach München, wo sie am 17. Juli in der Allianz Arena den Abschluss feiern wird.

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer zu Gast in der NDR Talk Show am 29.04.2026 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel während eines Auftritts

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Thomas Seitel 2019 in München

Anzeige