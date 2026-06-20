Lange Mähne adieu: Meghan Trainor trägt jetzt einen Bob

Meghan Trainor (32) überrascht ihre Fans mit einem komplett neuen Look: Die Sängerin zeigt jetzt auf Instagram einen frischen Bob statt ihrer langen, blonden Mähne. In einem Clip präsentiert Meghan den Schnitt ganz leger in einem mintgrünen Sweatshirt und weißen Gym-Shorts – als erstes bekommen ihr Ehemann Daryl Sabara und die gemeinsamen Kinder den neuen Style zu sehen. In der Bildunterschrift bedankt sich die Musikerin bei ihrem Hairstylisten und verrät mit einem Augenzwinkern, dass offenbar nur Daryl die Veränderung direkt bemerkt hat – die Kids scheinen sich für den neuen Haarschnitt nicht zu interessieren. Parallel zu ihrem Haar-Update sorgt Meghan aber auch mit einer großen beruflichen Entscheidung für Gesprächsstoff.

Denn die Musikerin hat ihre für den Sommer geplante, zweimonatige Tour abgesagt, die eigentlich von Mitte Juni bis Mitte August stattfinden sollte. Auf Instagram erklärt Meghan in einem Statement, dass die Kombination aus neuem Album, Tourvorbereitung und dem Alltag mit Baby einfach zu viel gewesen sei. Sie schreibt, sie müsse im Moment zu Hause sein und für jedes einzelne Familienmitglied da sein, und entschuldigt sich bei ihren Fans: Sie wisse, dass die Absage enttäuschend sei. Die Sängerin betont aber, dass es die richtige Entscheidung für ihre Familie sei, und verspricht ihren Followern gleichzeitig: Sie wolle bald zurück auf die Bühne kommen.

Privat läuft bei Meghan und Daryl ebenfalls einiges: Vor Kurzem begrüßten die beiden ihr drittes Kind, Tochter Mikey Moon, die mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam. In Interviews erzählte die Songschreiberin, dass sie und der Schauspieler während der Schwangerschaft intensive Paartherapie begonnen haben. Meghan berichtete, sie sei sogar parallel zur Arbeit am Album in Ehetherapie gewesen und könne das anderen Paaren inzwischen nur empfehlen. Vor allem mit kleinen Kindern zwischen einem und fünf Jahren hätten sie gelernt, wie schnell die Beziehung im Familienalltag in den Hintergrund geraten kann und wie wichtig es sei, sich wieder als Team zu sehen. Heute beschreibt die Sängerin ihre Ehe als stabiler und offener.

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Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit Bob, Juni 2026

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Getty Images Meghan Trainor, Sängerin

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Imago Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood