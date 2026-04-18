Ashley Tisdales Entschuldigung an Meghan Trainor enthüllt

Meghan Trainor (32) hat sich gegenüber Us Weekly offen über das Müttergruppen-Drama geäußert, das seit Jahresbeginn für Aufsehen sorgt. Auslöser war ein Essay von Ashley Tisdale (40), den die Schauspielerin zu Neujahr auf The Cut veröffentlicht hatte. Darin beschrieb sie ihren Austritt aus einer angeblich "toxischen" Müttergruppe, die ihr nicht mehr gutgetan habe. Im Anschluss begannen Fans im Netz zu spekulieren, welche prominenten Mütter zu dieser Gruppe gehört haben könnten – und dabei tauchten immer wieder Namen wie Meghan, Hilary Duff (38) und Mandy Moore (42) auf. Wie Meghan nun in dem Interview verrät, meldete sich Ashley direkt per Nachricht bei ihr und entschuldigte sich.

Die genaue Entschuldigung ließ Meghan nicht unbeantwortet. "Ashley hat mir geschrieben: 'Es tut mir leid, dein Name wurde hineingezogen.' Und ich habe geantwortet: 'Das ist okay, Mädchen. Die Welt ist ein alberner, verrückter Ort, und die Leute wollen einfach etwas, worüber sie reden können'", erzählte sie dem Magazin. Außerdem gab die Sängerin offen zu, sich selbst als "schlechte Mom-Freundin" zu bezeichnen, da sie bei Treffen der Gruppe kaum anwesend gewesen sei. "Irgendwann haben sie einen Gruppen-Chat ohne mich gestartet, weil ich nie da war – und das war völlig in Ordnung. Ich hab mich nicht schlecht gefühlt", so Meghan. Damit einhergehend betonte sie, dass ihr ihre mentale Gesundheit an erster Stelle stehe: "Ich nehme Antidepressiva. Ich bin jede Woche in Therapie. Ich kann nicht alles machen – ich wünschte, ich könnte es, aber ich kann nicht."

Bereits kurz nach Ashleys Essay hatte sich ein Insider gegenüber Us Weekly geäußert und erklärt, dass die verbliebenen Mütter in der Gruppe von dem Text überrascht gewesen seien und keinen großen Streit wahrgenommen hätten. Auch Hilary hatte sich zu dem Thema gemeldet und im Podcast "Call Her Daddy" gesagt, sie habe sich von dem Essay überrumpelt gefühlt: "Es ist schwer, etwas zu lesen, das nicht stimmt – und das im Auftrag von etwa sechs Frauen und all ihrer Leben." Meghan selbst war in den Trubel geraten, obwohl sie eigenen Angaben zufolge kaum noch Kontakt zur Gruppe hatte. Zuletzt habe sie die anderen Mütter vor rund einem Jahr bei einem gemeinsamen Abendessen gesehen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ashley Tisdale und Meghan Trainor

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Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrer Tochter, Januar 2025

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Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihren Töchtern Jupiter und Emerson