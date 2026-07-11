Hilary Duffs Mama-Clique unterstützt sie auf ihrem Konzert

Hilary Duff (38) hat mit ihrer "The Lucky Me Tour" derzeit Los Angeles im Sturm erobert – und beim zweiten Konzertabend in der Stadt am 9. Juli war sie dabei nicht allein. Eine ganze Riege berühmter Mütter war als glühende Fanschar mit dabei: Sängerin Mandy Moore (42), Meghan Trainor (32) und mehrere weitere enge Freundinnen aus Hilarys bekannter Mama-Clique feuerten die Schauspielerin und Sängerin lautstark von der Menge aus an. Autorin Gaby Dalkin hielt den Abend auf Instagram fest und schrieb zu einem Gruppenfoto: "Stage Mom-ing so hard!!! Wir lieben dich, Hilary."

Mandy teilte das Foto ebenfalls in ihrer Instagram-Story und schwärmte: "18.000 Menschen so viel Freude zu schenken, ist buchstäblich ein Superhelden-Level." Sie teilte außerdem ein Video vom Konzertabend, auf dem Konfetti von der Decke fiel und tausende Fans Hilarys Klassiker "What Dreams Are Made Of" mitsangen. Auch Meghan ließ es sich nicht nehmen, ihrer Freundin öffentlich Anerkennung zu zollen, und verriet in einem eigenen Social-Media-Video, dass Hilary der Grund sei, warum sie selbst Popstar geworden sei.

Der überschwängliche Zuspruch aus dem Freundinnenkreis kommt nicht von ungefähr. Anfang des Jahres hatte Ashley Tisdale (41) in einem Essay für das New York Magazine geschrieben, sie sei von einer "toxischen" Mutter-Gruppe ausgeschlossen worden. Obwohl sie keine Namen nannte, brachten Fans den Text schnell mit Hilarys Mama-Runde in Verbindung, da beide Frauen 2021 Kinder bekommen hatten. Hilary äußerte sich im Podcast "Call Her Daddy" zu den Vorwürfen: "Ich war wirklich traurig. Ich war ziemlich, ziemlich überrascht und habe mich einfach traurig gefühlt." Ashley arbeitet inzwischen an einer Comedy-Serie namens "Toxic Moms", die laut einem Bericht von Deadline bei Netflix in Entwicklung sein soll.

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Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

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Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Meghan Trainor und Co. beim Konzert von Hilary Duff

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Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihre Freundinnen unterstützen Hilary Duff bei ihrem Konzert