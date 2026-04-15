Meghan Trainor enthüllt: Muttersein mit unerwarteten Hürden

Dass das Leben mit kleinen Kindern kräftezehrend ist, weiß Meghan Trainor (32) aus eigener Erfahrung – doch eine Sache hat die Sängerin offenbar völlig unvorbereitet getroffen. In einem Clip aus der Podcast-Episode von Kylie Kelces (34) Sendung "Not Gonna Lie" gestand die Grammy-Gewinnerin freimütig: "Ich bin Meghan Trainor, und ich werde nicht lügen – ich hätte nicht gedacht, dass ich als Mama so viele Popel entfernen würde. Niemand hat mich davor gewarnt." Die Musikerin ist Mutter von drei Kindern: den Söhnen Riley (5) und Barry (2) sowie der drei Monate alten Tochter Mikey Moon – alle mit ihrem Mann Daryl Sabara (33). Sie beschrieb den Zustand ihres Haushalts sinngemäß so, dass immer mindestens eines der Kinder krank, schlaflos oder von mehreren Beschwerden gleichzeitig geplagt sei – eine Situation, die sie als "mitten im Sturm" stehend empfinde.

Tochter Mikey Moon kam im Januar 2026 per Leihmutter zur Welt. Meghan und Daryl hatten die Entscheidung für eine Leihmutterschaft nach intensiven Gesprächen mit Ärzten getroffen. Dieser Weg sei für sie medizinisch "der sicherste" gewesen, um die Familie weiter zu vergrößern. Gegenüber People betonte Meghan, dass Leihmutterschaft keine Methode sei, über die man flüstern oder die man verurteilen solle: "Sie basiert auf Vertrauen, Wissenschaft, Liebe und Teamarbeit. Jede Familie hat ihren eigenen Weg – und alle sind absolut gleichwertig." Die Leihmutter selbst beschrieb sie als eine der "selbstlosesten und stärksten Personen", die sie je kennengelernt habe. Im Podcast erzählte Meghan außerdem, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter besonders präsent gewesen sei. Da sie sich nicht von einem Kaiserschnitt erholen musste, konnte sie sich voll und ganz auf das Neugeborene konzentrieren.

Abseits des Trubels rund um die Leihmutterschaft zeigt sich Meghan als jemand, dem das Familienleben klar an erster Stelle steht. Mit Daryl ist sie seit 2016 zusammen – ein Jahr später folgte die Verlobung, ausgerechnet an ihrem eigenen Geburtstag, was ihr dieses Datum gleich doppelt bedeutsam macht. Geheiratet haben die beiden im Jahr 2019 in ihrem eigenen Garten in Los Angeles, ganz ohne großen Promi-Zirkus. Am diesjährigen Valentinstag teilte Meghan auf Instagram eine Bilderreihe aus dem Familienalltag – darunter Daryl im Kinderbettchen von Mikey Moon, umringt von den Söhnen Riley und Barry, sowie eine selbst gebastelte Karte von Barry, die kleine, uninszenierte Geste der Zuneigung.

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Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit Ehemann Daryl Sabara und Sohn Riley

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Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Söhne mit ihrer kleinen Schwester

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Imago Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood