Für die Familie: Meghan Trainor sagt ihre Sommer-Tournee ab

Meghan Trainor (32) hat eine große Entscheidung getroffen: Die Sängerin sagt ihre für diesen Sommer geplante Tournee komplett ab. In einer persönlichen Nachricht an ihre Fans auf Instagram erklärte sie, warum sie "The Get In Girl Tour" streicht. "Nach vielen Überlegungen und einigen wirklich schwierigen Gesprächen habe ich die schwere Entscheidung getroffen, 'The Get In Girl Tour' abzusagen", schreibt sie. Als Gründe nannte sie den gleichzeitigen Release ihres neuen Albums, die Vorbereitung einer landesweiten Tournee sowie die Ankunft ihrer neugeborenen Tochter. "Das alles gleichzeitig zu stemmen war einfach zu viel für mich, und ich muss jetzt zu Hause sein und für jeden von ihnen voll präsent sein", so Meghan.

An ihre Fans richtete sie eine aufrichtige Entschuldigung: "Ich weiß, dass das für meine Fans eine Enttäuschung ist, und es tut mir so leid, euch zu enttäuschen." Gleichzeitig versprach sie eine baldige Rückkehr und verwies auf ihr neues Album "Toy With Me", das schon nächste Woche erscheint. "Ich bin so stolz darauf und bin für eure Liebe und Unterstützung unendlich dankbar", heißt es in ihrer Nachricht weiter. Die Tour, die ursprünglich aus 33 Shows bestanden hätte, wäre im Juni in Clarkston, Michigan gestartet – mit Icona Pop und Meghans Bruder Ryan als Voracts – und hätte sich bis August erstreckt.

Kein Wunder also, dass Meghan in den vergangenen Wochen auch offen darüber gesprochen hatte, wie sehr sie das Mama-Leben fordert. In einem Clip aus Kylie Kelces (34) Podcast "Not Gonna Lie" hatte die Sängerin lachend gestanden: "Ich bin Meghan Trainor und ich werde nicht lügen: Ich hätte nicht gedacht, dass ich als Mama so viele Popel entfernen würde. Niemand hat mich davor gewarnt." Dazu kam laut Meghan das Dauerchaos mit kleinen Kindern, bei dem gefühlt immer mindestens eins der Kleinen krank oder völlig übermüdet war. Sie beschrieb das damals als Gefühl, "mitten im Sturm" zu stehen.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Meghan Trainor, Sängerin

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Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Söhne mit ihrer kleinen Schwester

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IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin