Meghan Trainor verkauft Luxusvilla: Das Tour-Aus als Grund

Sängerin Meghan Trainor (32) hat ihr Anwesen im Großraum Los Angeles verkauft. Das weitläufige Objekt im Stadtteil Encino wechselte laut TMZ für umgerechnet 5,8 Millionen Euro den Besitzer – und das nur rund eine Woche, nachdem es auf dem Markt erschienen war. Meghan hatte das Grundstück im Jahr 2020 für 5,5 Millionen Euro erworben und erzielt damit einen kleinen Gewinn. Auf rund 1.300 Quadratmetern Wohnfläche verteilen sich sieben Schlafzimmer und zehn Bäder. Das Anwesen liegt auf einem eingezäunten Grundstück von etwa 4.400 Quadratmetern, hinter hohen Hecken verborgen – eine private Rückzugsmöglichkeit inmitten der Großstadt.

Das Encino-Anwesen hat einiges zu bieten: Ein großzügiger Eingangsbereich mit geschwungener Doppeltreppe führt in helle Wohn- und Essbereiche sowie eine Küche, die nahtlos in den Außenbereich übergeht. Die Hauptsuite im Obergeschoss verfügt über zwei begehbare Kleiderschränke, ein Spa-Badezimmer mit zwei Duschen sowie eine private Terrasse. Im Untergeschoss befindet sich ein professionelles Tonstudio mit eigenem Eingang – passend für eine Künstlerin, die gerade an einem neuen Album gearbeitet hat. Draußen warten ein Pool mit Spa, ein Tennisplatz, ein Putting Green sowie ein Feuerstellen-Loungebereich auf die Bewohner. Der Verkauf fiel zeitlich genau mit einer weiteren Nachricht zusammen: Am selben Tag gab Meghan bekannt, ihre geplante "The Get In Girl Tour" abzusagen. Die Nordamerika-Tournee hätte am 12. Juni beginnen sollen. "Nach vielen Überlegungen und einigen wirklich schwierigen Gesprächen habe ich die Entscheidung getroffen, die 'Get In Girl Tour' abzusagen", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Im Januar 2025 hatten Meghan und ihr Ehemann Daryl Sabara (33) ihre Tochter Mikey Moon über eine Leihmutter willkommen geheißen. Neben der Jüngsten ist Meghan bereits Mutter der Söhne Riley (5) und Barry (2). Das Jonglieren zwischen einem neuen Album, Tourvorbereitungen und einer wachsenden Familie mit drei Kleinkindern sei schlicht zu viel geworden. "Ich muss jetzt zu Hause sein und für jeden Einzelnen von ihnen da sein", so die Sängerin. Dabei bat sie ihre Anhängerinnen und Anhänger um Verständnis und versprach, bald zurückzukehren. Dass Meghan die eigenen Grenzen offen anspricht, ist für sie keine Seltenheit. Im Gespräch mit Us Weekly sagte sie über die psychische Belastung des Alltags: "Ich liebe es, um Hilfe zu bitten. Ich frage mich ständig: Wie kann ich mich in jeder Hinsicht verbessern? Ich kann nicht alles alleine stemmen. Ich wünschte, ich könnte es – aber ich kann es nicht."

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Getty Images Meghan Trainor, Sängerin

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Getty Images Meghan Trainor und Daryl Sabara bei der "The Paper" Premiere in Los Angeles

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Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Söhne mit ihrer kleinen Schwester