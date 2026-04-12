Meghan Trainor hatte Sorge um Baby wegen Leihmutterschaft

Meghan Trainor (32) öffnet jetzt ihr Herz zu Baby Nummer drei: In Kylie Kelces (34) Podcast "Not Gonna Lie" spricht die Sängerin, die zuletzt mit Spekulationen über eine "toxische" Müttergruppe in Verbindung gebracht worden war, über die Geburt ihrer Tochter Mikey Moon, die im Januar mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam. Gemeinsam mit Ehemann Daryl Sabara (33) hatte sie sich nach medizinischer Beratung für diesen Weg entschieden. Online schlug ihr dafür jedoch heftige Kritik entgegen. Im Gespräch erzählt Meghan, wie glücklich sie über ihr kleines Mädchen ist – und wie sie gleichzeitig mit der Welle an Vorwürfen und Hasskommentaren konfrontiert wurde, die sie nach der Verkündung des Babyglücks im Netz trafen.

In dem Podcast schwärmte Meghan von der Frau, die Mikey ausgetragen hat, und beschrieb sie als echte Heldin. "Sie war einfach ein Champ", betonte die Musikerin und berichtete, dass sie sofort eine enge Verbindung zu ihr gespürt habe. Weil sie nach der Geburt keine eigene Kaiserschnittnarbe versorgen musste, habe sie die ersten Stunden mit Mikey nach der Entbindung viel bewusster erleben können. Doch kaum war die Freude öffentlich, fingen viele Nutzer an, ihre Entscheidung zu verurteilen. Besonders getroffen habe sie die Angst, dass ihre Tochter später angefeindet werden könnte. "Und jeden Abend weinte ich vor Sorge", erinnerte sie sich und ergänzte: "Ich möchte, dass meine Tochter auf diese Welt kommt, ohne dass alle sie dafür angreifen, wie sie hierhergekommen ist." Halt fand sie bei ihrem Team, ihrer Therapeutin und bei Daryl, der sie immer wieder daran erinnerte, dass echte Fans sich schützend vor sie stellen.

Einige Kommentare konnte Meghan kaum fassen – etwa, als andere Mütter sich darüber aufregten, dass sie im Krankenhaus ein Patientenhemd trug und beim Hautkontakt mit Mikey so aussah, als habe sie selbst geboren. Als die Kritiker dann auch noch dachten, der Beiname ihrer Tochter sei "via surrogate" (Leihmutterschaft oder Ersatzmodell), wusste die Sängerin nach eigener Aussage, wessen Meinung sie künftig ausblenden will. Für Meghan und Daryl stand nach vielen Arztgesprächen fest, dass die Leihmutterschaft für sie der gesündeste Weg ist, ihre Familie zu vergrößern. Ihre älteren Kinder Riley und Barry hatte Meghan noch selbst ausgetragen. Rückblickend klingt bei ihr vor allem Dankbarkeit durch – für die medizinische Unterstützung, die enge Bindung zu der Frau, die Mikey ausgetragen hat, und für das Gefühl, ihr drittes Kind ohne gesundheitliche Risiken willkommen heißen zu können.

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Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrer Tochter, Januar 2025

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Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrem Mann Daryl Sabara und ihrer Tochter

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Getty Images Meghan Trainor und Daryl Sabara bei der "The Paper" Premiere in Los Angeles