Meghan Trainor gewährt Fans Einblick in ihre Fitnessroutine

Meghan Trainor (32) hat ihre Fans jetzt mit einem detaillierten Blick hinter die Kulissen ihres Trainingsalltags überrascht. Die Sängerin postete ein Video auf Instagram, in dem sie ihre komplette Fitnessroutine im Fitnessstudio dokumentiert – inklusive ihrer eigenen Kommentare zu jeder einzelnen Übung. Wer denkt, dass es der Musikerin nur ums Aussehen geht, liegt falsch: "Ich trainiere buchstäblich für ein neues Musikvideo, das ich für einen Dance-Song haben werde und ich möchte sichergehen, dass ich superstark bin und eine starke Körpermitte habe." Los geht es mit vertikalen Beinpressen.

Danach folgen Kniebeugen – mit wenig Begeisterung: "Die mag ich nicht wirklich, aber ich mache sie." Bei den Kickbacks zeigt sie sogar Humor: "Mein linker Gesäßmuskel will einfach nicht mitmachen." Auch Trizeps-Übungen und eine Ski-Bewegung stehen auf dem Plan, bevor sie sich am Ende durch Plank-Bear-Lifts kämpft. Ihr Fazit dazu: "Das Schlimmste. Mag ich gar nicht. Aber es tut mir so gut. Muss sein." Unter dem Video bedankt sie sich bei ihrer Trainerin Malibu Bodies und kündigte zudem an, dass ihr Album bald erscheinen wird. Fans überhäuften die Kommentarspalte mit Lob – einer schrieb: "Du machst das großartig! Wahnsinnig harte Arbeit! Du siehst unglaublich aus."

Meghans Fitnesseifer hat einen persönlichen Hintergrund. Nachdem sie 2023 ihr zweites Kind zur Welt gebracht hatte, begann sie nach eigenen Angaben mit der Abnehmspritze Mounjaro und stützte sich zusätzlich auf einen Personal Trainer sowie eine Ernährungsberaterin. Insgesamt hat die Musikerin seit der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2021 rund 27 Kilogramm abgenommen. Gegenüber Entertainment Tonight zog sie ein begeistertes Fazit: "Ich kümmere mich zum allerersten Mal nach den Geburten auf höchstem Niveau um meine Gesundheit und habe mich noch nie besser gefühlt, und ich sehe unglaublich aus. Ich fühle mich großartig."

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Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, April 2026

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Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, August 2025

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Getty Images Meghan Trainor, Sängerin