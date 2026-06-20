"Tut gut": Lewis Capaldi nach vier Jahren zurück auf Bühne

Lewis Capaldi (29) ist zurück – und das in großem Stil. Der schottische Sänger stand jetzt als Headliner beim "Isle of Wight Festival" in Seaclose Park auf der Bühne und sprach dort ganz offen über eine der schwierigsten Phasen seines Lebens. Es war sein erster Auftritt auf dem Festivalgelände seit 2022 – damals hatte er dort den Headliner-Slot zum ersten Mal überhaupt übernommen. Beim diesjährigen Festival teilte er sich die begehrten Topspots mit Calvin Harris (42) und The Cure. Gegenüber dem Publikum fand Lewis Daily Mail zufolge ehrliche Worte: "Das letzte Mal war ich hier 2022. Dann habe ich ein Album rausgebracht und danach hatte ich das, was die Leute einen kompletten mentalen Zusammenbruch nennen. Einen vollständigen Kollaps des Geistes."

Doch der Sänger machte seinen Fans auch deutlich, dass er diese schwere Phase hinter sich gelassen hat. "Meine mentale Gesundheit ist nicht mehr angeschlagen. Mir geht es gut und ich bin froh, wieder zurück zu sein", sagte er vor dem Festivalpublikum. Lewis bedankte sich außerdem bei seinen Fans dafür, dass sie ihm die Auszeit ermöglicht hätten. "Es bedeutet mir viel, das hier zu tun und die Bühne nicht zu fürchten, mich wohlzufühlen und es zu genießen", so der Musiker weiter. Er kündigte zudem an, nach dem Festivalsommer für eine kurze Zeit pausieren zu wollen, um ein neues Album aufzunehmen – danach soll es aber zügig weitergehen.

Der Hintergrund für Lewis' Auszeit war ein emotionaler Auftritt beim "Glastonbury Festival" 2023, bei dem er sichtlich mit den Symptomen seines Tourette-Syndroms kämpfte. Mitten im Set musste er eingestehen, dass seine Stimme versagte, und entschuldigte sich beim Publikum. Die Menge reagierte darauf mit einer bewegenden Geste: Sie sang seinen Hit "Someone You Loved" gemeinsam zu Ende. Anschließend kündigte Lewis an, eine Pause einzulegen, um sich um seine mentale und körperliche Gesundheit zu kümmern. Im vergangenen Jahr kehrte er bereits auf die berühmte Pyramid Stage in Glastonbury zurück und absolvierte danach eine 17-Shows umfassende Arena-Tour durch Großbritannien und Irland.

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Getty Images Lewis Capaldi beim Glastonbury Festival 2025

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Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

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Getty Images Lewis Capaldi beim Glastonbury Festival 2025