Englandsieg: Lewis Capaldi spendiert Drinks für 2.340 Euro

Nach dem WM-Sieg Englands gegen Mexiko hat Lewis Capaldi (29) eine großzügige Geste gezeigt: Der schottische Sänger spendierte sämtlichen England-Fans im Marlborough Pub in Londons Stadtteil Mayfair eine Runde – und ließ dabei umgerechnet fast 2.340 Euro auf seinem Konto verbuchen. Laut The Sun hatte er das Spiel von Anpfiff an in der Bar verfolgt, und auch Sängerin Rita Ora (35) stieß im Laufe des Abends gemeinsam mit Freunden dazu.

Gegenüber The Sun beschrieb ein Augenzeuge die Stimmung in der Kneipe in den höchsten Tönen: "Als die Schlusspfeife ertönte und England gewann, kaufte Lewis jedem einzelnen Gast in der Marlborough eine Runde." Der Zeuge fügte hinzu: "Er hat kein Aufhebens darum gemacht, er wollte einfach feiern – und die Leute in der Kneipe haben ihn dafür absolut gefeiert." Besonders bemerkenswert sei die Geste auch deshalb gewesen, weil Lewis selbst schottischer Fan ist und Schottland bei dieser Weltmeisterschaft ausgeschieden war. "Das war eine riesige Überraschung und eine wirklich schöne Geste, besonders von einem Schottland-Fan", so der Augenzeuge.

Der ausgelassene Abend in Mayfair fand mitten in einer intensiven Phase statt: Lewis trat zuletzt bei mehreren großen Konzerten auf, darunter zwei aufeinanderfolgende Shows im Londoner Hyde Park im Rahmen der "BST"-Konzertreihe. Ein zweiter Auftritt dort war wegen der enormen Nachfrage eigens hinzugefügt worden. Noch kurz zuvor hatte sich Lewis beim "Isle of Wight Festival" nach einer langen Pause zurückgemeldet und dabei offen über eine schwere Zeit in seinem Leben gesprochen. Im Anschluss an seine aktuelle Tournee plant er nach eigenen Angaben bereits die Arbeit an seinem dritten Studioalbum.

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Getty Images Lewis Capaldi im Dezember 2022

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Getty Images Lewis Capaldi beim Glastonbury Festival 2025

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Getty Images Lewis Capaldi im Jahr 2022