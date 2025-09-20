U-Bahn statt Luxus: Lewis Capaldi überrascht Fans in London

Lewis Capaldi (28) wurde vor seinem ausverkauften Konzert in der O2-Arena in London in der U-Bahn gesichtet. Der 28-jährige Sänger, bekannt für den Hit "Someone You Loved", bewies dabei seine Bodenständigkeit, obwohl er ein Millionenvermögen besitzt. An der Station North Greenwich posierte er laut Daily Mail mit Ian Redpath und Jeremy Chopra, den Autoren von "AllOnTheBoard", für ein Selfie vor einer Service-Tafel, die mit einem Gedicht zu Ehren seiner Show verziert war. Sein Auftritt in der O2-Arena markierte anschließend den Beginn seiner lange erwarteten UK- und Irland-Tour, die sich über 17 Termine erstreckt.

Nach einer Pause, die er 2023 aufgrund seiner Tourette-Diagnose einlegen musste, feiert Lewis nun sein musikalisches Comeback. Der Sänger hat kürzlich die Single "Something In The Heavens" angekündigt, die die Fans mit Spannung erwartet haben. Zusätzlich zu seiner erfolgreichen Karriere besitzt er ein 3.465.804 Euro teures Zuhause in Hampstead, London, in Nachbarschaft zu Stars wie Harry Styles (31) und Liam Gallagher (52). Trotz des finanziellen Erfolgs bleibt Lewis aber offensichtlich bescheiden, fährt U-Bahn, besucht lokale Pubs und hat laut einer Quelle der Daily Mail "großartigen Humor".

Lewis hat schwierige Zeiten hinter sich, in denen er sich intensiv um seine physische und mentale Gesundheit kümmern musste. Er sprach offen darüber, wie er den Kampf gegen seine Ängste und den Umgang mit Nervosität gelernt hat, auch durch Therapie. Zudem ist er mittlerweile nicht mehr auf das Antidepressivum Sertralin angewiesen, das er zuvor genommen hatte, um seine innere Unruhe zu bekämpfen. "Ich fühle mich so gut wie lange nicht mehr", teilte er in einem Livestream mit seinen Fans. Seine aufrichtige Art und sein humorvoller Umgang mit schwierigen Themen machen den Schotten sowohl als Künstler als auch als Menschen einfach wahnsinnig sympathisch.

Getty Images Lewis Capaldi beim Glastonbury Festival 2025

Getty Images Harry Styles im Februar 2023

