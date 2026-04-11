Vick Hope strahlt auf neuen Schnappschüssen mit Baby Micah

Vick Hope (36) genießt die Morgenstunden mit ihrem Sohn Micah – und lässt ihre Fans daran teilhaben. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Moderatorin nun eine ganze Reihe neuer Schnappschüsse, die sie mit dem Baby in ihrem Haus auf Ibiza zeigen. In einem der Bilder sitzt Vick ungeschminkt im weißen Morgenmantel auf der Terrasse, eine Tasse in der Hand, während sie den kleinen Micah im Arm hält und mit ihm die ersten Sonnenstrahlen des Tages einfängt. Der Junge kam vergangenen Juli zur Welt. Micah ist das erste gemeinsame Kind von Vick und DJ Calvin Harris (42), die seit 2023 verheiratet sind.

Die Geburt fand als Hausgeburt im Geburtspool auf Ibiza statt – dorthin war Vick zu Beginn ihrer Elternzeit gereist. Calvin hatte die Ankunft des Babys damals mit einem emotionalen Post auf Social Media bekanntgegeben und dabei über seine Frau geschrieben: "Meine Frau ist ein Superheld und ich bin von ihrer ursprünglichen Weisheit vollkommen überwältigt! So dankbar. Wir lieben dich so sehr, Micah." Während Vick sich um den Nachwuchs kümmert, hat Calvin beruflich eine neue Aufgabe übernommen: Der Musiker, bekannt für Hits wie "We Found Love" und "One Kiss", ist jetzt Chief Wellness Officer beim Gesundheitsunternehmen Healf. "Ich musste auf meinen Geist und meinen Körper achten", erklärte er laut Daily Mail.

Seit ihrer Rückkehr zu Radio 1 nach der Babypause moderiert Vick wieder ihre Show, hatte aber auch offen zugegeben, wie schwer ihr die Rückkehr in den Beruf gefallen ist. Auf Instagram hatte sie beschrieben, sich wie "zwei völlig verschiedene Menschen" zu fühlen. Während der Sendung scherzte die Moderatorin, dass sie inzwischen fast vergessen habe, wie man sich in einer Radiosendung eigentlich verhält. Trotzdem scheint die Familie ihren Alltag gut gefunden zu haben – die neuen Ibiza-Fotos zeigen eine entspannte Mutter, die in stillen Morgenstunden die Zeit mit ihrem Sohn genießt.

Anzeige Anzeige

Instagram / vicknhope Moderatorin Vick Hope gibt Einblicke in ihren Alltag mit Baby, Oktober 2025.

Anzeige Anzeige

Screenshot Vick Hope postet Einblick in ihren Morgen mit Baby, April 2026 Screenshot.

Anzeige Anzeige

Getty Images Calvin Harris und Vick Hope, Februar 2024