Nach Patzer: Lewis Capaldi muss US-Konzert abbrechen

Mitten in einem Konzert seiner aktuellen US-Tournee hat Lewis Capaldi (29) seinen Auftritt unterbrechen müssen. Dem Sänger unterlief beim Gig im Red Rocks Park and Amphitheatre ein technisches Missgeschick, das ihn daran hinderte, seine Songs zu singen. Sichtlich amüsiert wandte er sich ans Mikrofon und teilte die kuriose Situation mit dem Publikum: "Irgendetwas ist passiert. Normalerweise würde ich jetzt schon singen. Irgendwas ist technisch schiefgelaufen. Ich weiß nicht, was zum Teufel passiert ist." Mit einem Witz versuchte er, die Situation zu überbrücken: "Das fühlt sich an wie... erektile Dysfunktion."

Nachdem Lewis kurz mit seinem Team Rücksprache gehalten und erfahren hatte, dass das Problem noch nicht behoben war, entschied er sich kurzerhand für ein akustisches Set – ganz ohne technische Hilfsmittel. Die Fans feierten seinen Umgang mit der Panne und lobten ihn auf Instagram in höchsten Tönen. "Wer braucht schon die ganze Technik mit einer Stimme wie seiner?", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Es war ein einmaliges Erlebnis und wir waren sehr aufgeregt, Teil des 'technischen Problems' zu sein." Ein dritter Kommentar lautete: "Niemand kann behaupten, er könne nicht live singen."

Lewis ist derzeit mit seiner "Survive Tour" in den USA unterwegs, deren Name auch den Titel seiner neuesten EP trägt, die er im vergangenen Jahr veröffentlicht hatte. Zuvor hatte der Sänger eine zweijährige Auszeit aus der Musikindustrie genommen, nachdem seine Angstzustände und Symptome des Tourette-Syndroms sich verschlimmert hatten. Nach seinen US-Shows und einem Gastspiel in Vancouver steht für Lewis ab dem 19. Juni auch eine Rückkehr nach Großbritannien an – seinen ersten UK-Auftritt absolviert er beim Isle of Wight Festival.

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Getty Images Lewis Capaldi im November 2022

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Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

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Getty Images Lewis Capaldi, Sänger