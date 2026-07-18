Lollapalooza in Berlin: 50.000 Fans, Pitbull, Lorde und Co.

Das Lollapalooza-Festival hat am heutigen Samstag auf dem Berliner Olympiagelände seine Pforten geöffnet. An beiden Festivaltagen rechnen die Veranstalter mit jeweils bis zu 50.000 Besuchern, die auf dem Maifeld und rund ums Olympiastadion feiern wollen. Auf insgesamt fünf Bühnen stehen unter anderem Rapper Pitbull (45), Ayliva (28), Lily Allen (41), Zara Larsson (28) und Tom Odell (35) auf der Bühne – neben diversen DJ-Sets.

Wer am Samstag kein Ticket mehr ergattert hat, kann auch am Sonntag noch dabei sein – ausverkauft ist das Festival an keinem der beiden Tage. Am zweiten Festivaltag stehen dann Zartmann, Lorde (29) und Lewis Capaldi (29) auf dem Programm. Der Einlass ist ebenfalls ab 11 Uhr möglich, das Gelände schließt am Sonntag pünktlich um Mitternacht. Für Anwohner, die den Lärm nicht ertragen möchten, bietet der Veranstalter Entschädigungsmodelle an – darunter auch die Möglichkeit einer Ersatzunterkunft. Die Frist für entsprechende Anträge endet noch am heutigen ersten Festivaltag um 18 Uhr.

Pitbull, bürgerlich Armando Christian Pérez, dürfte eines der Highlights des Samstagabends gewesen sein. Der Rapper, der sich auch Mr. Worldwide nennt, ist derzeit auf Europa-Tour und sorgt dabei für Furore: Erst vergangene Woche stellte er beim "BST-Festival" im Londoner Hyde Park einen Guinness-Weltrekord auf, als über 22.000 Fans mit Glatzenkappen zu seinem Auftritt erschienen. Das Lollapalooza selbst hat in Berlin eine lange Tradition. Ursprünglich ein US-amerikanisches Festival, fand es 2015 erstmals auf dem Tempelhofer Feld statt. Seit 2018 ist das Olympiagelände die feste Heimat des Events – mit einer zweijährigen Pause während der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr zog es trotz schlechtem Wetters rund 60.000 Besucher an beiden Tagen an.

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Getty Images Pitbull, Dezember 2021

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Getty Images Fans mit Glatzenkappen vor Pitbulls Konzert im Hyde Park in London, 10. Juli 2026, mit Guinness-Weltrekordversuch

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Instagram / ayliva Ayliva bei den YouTube Music Awards 2025