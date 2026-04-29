Peter Capaldi lobt seinen Cousin Lewis Capaldi als Original

Schauspieler Peter Capaldi hat sich in höchsten Tönen über seinen berühmten Cousin Lewis Capaldi (29) geäußert. In der BBC-Sendung "The Saturday Show" auf BBC Sounds schwärmte der 68-jährige Doctor Who-Star von dem Sänger und ließ dabei keinen Zweifel an seiner Bewunderung: "Lewis ist großartig und ich finde ihn absolut brillant. Seltsamerweise bin ich unglaublich stolz auf ihn, obwohl ich ihn in seiner Jugend gar nicht wirklich kannte! Aber ich finde, er ist ein unglaubliches Talent, wirklich. Er ist das Original, und ich bewundere ihn sehr." Die beiden sind weitläufig miteinander verwandt – genauer gesagt handelt es sich bei Peter um den Cousin zweiten Grades von Lewis' Vater.

Dass die beiden überhaupt ein persönliches Verhältnis zueinander haben, ist noch gar nicht so lange her. Kennengelernt haben sie sich erst 2018, als Peter überraschend bei einem Konzert von Lewis in London auftauchte. Der Sänger erinnerte sich gegenüber The Record daran, wie seine Familie stets von der Verwandtschaft geschwärmt hatte: "Wann immer er im Fernsehen war, sagten sie immer: 'Du bist mit Malcolm Tucker verwandt' oder 'du bist mit Doctor Who verwandt.'" Ein Jahr nach dem ersten Treffen spielte Peter dann eine tragende Rolle im Musikvideo zu Lewis' Mega-Hit "Someone You Loved", das gleichzeitig als Werbung für die Organspende-Charity Live Life Give Life diente. Lewis nannte es damals "eine unglaubliche Ehre" und war "so stolz, wie es geworden ist."

Privat zeigen sich beide Capaldis gern mit Humor. Lewis sorgt gerade in den sozialen Medien für Lacher, nachdem er auf X fälschlicherweise als angeblicher Coachella-Begleiter von Kim Kardashian (45) gehandelt wurde – verwechselt mit Formel-1-Star Lewis Hamilton. Statt sich zu ärgern, machte der Sänger lieber Witze über die Verwechslung und kommentierte den Beitrag mit einem ironischen Hinweis auf seine "Privatsphäre". Auch sonst pflegt der Musiker ein lockeres Verhältnis zur Öffentlichkeit und spricht offen über Familie, Karriere und seine Wurzeln in Schottland. Peter hingegen ist eher zurückhaltend und äußert sich nur selten so ausführlich über sein Privatleben – umso auffälliger ist, wie warm und persönlich seine Worte über seinen berühmten Cousin nun ausfallen.

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Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

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Chris Jackson/Getty Images Peter Capaldi bei der Premiere von "Doctor Who" in London 2014

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Getty Images Lewis Capaldi, Musiker