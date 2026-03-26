Vick Hope und Calvin Harris zeigen sich verliebt bei Gala

Vick Hope (36) und Calvin Harris (42) haben sich kürzlich bei einem glamourösen Gala-Abend in London verliebt gezeigt. Die BBC Radio 1 Moderatorin und ihr DJ-Ehemann besuchten die "Schiaparelli: Fashion Becomes Art"-Gala, die zu Ehren der ersten britischen Ausstellung über Elsa Schiaparelli im Victoria and Albert Museum in South Kensington stattfand. Für den besonderen Anlass erschien Vick in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Maxikleid, das sie mit schwarzen spitzen High Heels und Statement-Ohrringen kombinierte. Calvin setzte auf einen Blazer mit Samttextur, den er zu einer eleganten schwarzen Hose trug. Das Paar nutzte den Abend für eine Auszeit von seinen Elternpflichten und strahlte bei den Fotos in bester Laune.

Die Ausstellung "Schiaparelli: Fashion Becomes Art", die von Ende März bis November im Museum läuft, widmet sich dem Schaffen der legendären Modedesignerin und spannt einen Bogen von den 1920er Jahren bis in die Gegenwart. Vick und Calvin, die 2023 geheiratet haben, sind seit der Geburt ihres Sohnes Micah im Juli vergangenen Jahres stolze Eltern. Der kleine Junge kam am 20. Juli in einer Wassergeburt im gemeinsamen Zuhause auf Ibiza zur Welt, wo die Moderatorin ihre Elternzeit verbracht hatte. Calvin teilte damals auf Social Media bewegende Aufnahmen der Geburt und schwärmte: "Meine Frau ist eine Superheldin und ich bin in völliger Ehrfurcht vor ihrer urtümlichen Weisheit!"

Beruflich schlägt der schottische Musiker, der mit bürgerlichem Namen Adam Wiles heißt, neuerdings auch Business-Wege ein. Der DJ, der zu den bestverdienenden seiner Zeit gehört und 2020 die Rechte an seinem Musikverlagskatalog für umgerechnet rund 89 Millionen Euro verkaufte, arbeitet seit Kurzem als Chief Wellness Officer für das Gesundheitsunternehmen Healf. In seiner neuen Rolle will er die Wellbeing-Philosophie und Produktauswahl der Marke mitgestalten. Für eine neue Werbekampagne des Unternehmens steht Calvin gemeinsam mit Claudia Schiffer (55) vor der Kamera, die als Investorin und Botschafterin für Frauengesundheit bei Healf engagiert ist. Die junge Familie lebt derzeit in den Cotswolds, wo Calvin für Vick und Micah ein Luxus-Anwesen aufbaut.

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Getty Images Vick Hope und Calvin Harris bei den Brit Awards 2025

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Instagram / calvinharris Calvin Harris mit seinem Sohn Micah, August 2025

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Instagram / vicknhope Moderatorin Vick Hope gibt Einblicke in ihren Alltag mit Baby, Oktober 2025.