Über 22.000 Glatzköpfe: Pitbull bricht Guinness-Weltrekord

Beim BST-Festival im Londoner Hyde Park hat Rapper Pitbull (45) am Freitagabend einen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Über 22.000 Fans – genau 22.141 – erschienen zu seinem Headliner-Auftritt mit Glatzenkappen und Pilotensonnenbrillen und schufen damit die größte Versammlung von Menschen mit Glatzenkappen aller Zeiten. BBC-Radio-1-Moderator Greg James (40) verkündete den offiziellen Rekord live – natürlich ebenfalls mit Kappe auf dem Kopf. Pitbull war sichtlich überwältigt: "Wow, wir haben es geschafft, Glatzenköpfe! Ich sage euch, an diesem Punkt bin ich sprachlos", sagte er laut Daily Mail. Weiter sagte er: "Aber ich kann euch so viel sagen: Ich sage es den Glatzenköpfen bei den Shows immer – wenn ihr die Glatzenkappen aufsetzt, wisst ihr, dass ihr das Erlebnis eures Lebens haben werdet! Und jetzt seid ihr offiziell im Guinness-Buch der Rekorde. Dale!"

Damit der Rekord Gültigkeit erlangte, mussten die Fans strenge Vorgaben einhalten. So war es vorgeschrieben, die Kappe fest aufzusetzen und das Haar vollständig darunter zu verstauen. Außerdem mussten die Teilnehmer in einem bestimmten Bereich stehen und die Kappe mindestens eine volle Minute aufbehalten. Da es sich um eine komplett neue Rekordkategorie handelte, gab es keinen Vorgänger-Rekord zu überbieten. Sängerin Kesha (39) heizte dem Publikum als Vorband bereits vor Pitbulls Auftritt mächtig ein. Den Abschluss des diesjährigen Festivals übernimmt Lewis Capaldi (29), der an zwei aufeinanderfolgenden Abenden auf der Bühne im Hyde Park stehen wird.

Die Idee zu dem ungewöhnlichen Weltrekordversuch stammte ursprünglich von Greg James selbst, der sie in seiner Frühstückssendung auf BBC Radio 1 ins Gespräch gebracht hatte. Pitbull griff den Vorschlag begeistert auf und rief seine Fans dazu auf, am 10. Juli im Hyde Park Geschichte zu schreiben. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Armando Christian Pérez heißt und auch als Mr. Worldwide bekannt ist, wurde am 15. Januar 1981 in Miami geboren und gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Mit Hits wie "Timber", "Fireball" und "Don't Stop the Party" verkaufte er über 25 Millionen Alben und mehr als 100 Millionen Singles weltweit.

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Getty Images Pitbull, Mai 2023

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Getty Images Pitbull erhält von Guinness World Records eine Auszeichnung für die meisten Personen mit Glatzenkappen vor seinem BST-Hyde-Park-Konzert

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Getty Images Fans mit Glatzenkappen vor Pitbulls Konzert im Hyde Park in London, 10. Juli 2026, mit Guinness-Weltrekordversuch