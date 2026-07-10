Lewis Capaldi gibt Gesundheitsupdate mitten auf der Bühne

Lewis Capaldi (29) hat sich bei einem Konzert im Newcastle Exhibition Park mit einem persönlichen Gesundheitsupdate an seine Fans gewandt. Der schottische Sänger stand dort zum ersten Mal seit drei Jahren wieder auf der Bühne – und das vor ausverkauftem Haus. Mitten in seinen Auftritt hinein wandte er sich direkt ans Publikum: "Ich bin zurück und fühle mich gut nach meinem Zusammenbruch", sagte er. Die Show verlief jedoch nicht ohne Komplikationen: Gleich zweimal musste Lewis die Bühne verlassen, weil es im Publikum zu Zwischenfällen kam – bei Temperaturen von bis zu 27 Grad Celsius hatten offenbar mehrere Besucher medizinische Hilfe benötigt.

Zwischen den Unterbrechungen, die jeweils mehrere Minuten dauerten, meldete sich Lewis über die Lautsprecher: "Schaut aufeinander und bleibt hydriert." Als er die Bühne ein zweites Mal kurz verlassen musste, entschuldigte er sich beim Publikum, machte aber auch klar, was für ihn Priorität hat: "Wenn eure Freunde sich schwach fühlen, geht zur Seite. Sicherheit hat oberste Priorität, aber ich kann nicht immer wieder stoppen." Die Verzögerungen hatten Folgen für das Programm. Da das Konzert einer strengen Sperrstunde unterlag, musste Lewis viele seiner gewohnten Interaktionen mit dem Publikum kürzen, um genug Songs unterzubringen. Dennoch spielte er zahlreiche seiner bekanntesten Hits, darunter "Hold Me While You Wait", "Forget Me" und "Someone You Loved". Am Ende des Abends kündigte er außerdem an, dass er bald wieder ins Studio gehen wolle, um ein neues Album aufzunehmen.

Erst kürzlich hatte Lewis beim Isle of Wight Festival sein Bühnencomeback nach einer langen Auszeit gegeben und dabei offen über eine der dunkelsten Phasen seines Lebens gesprochen. Der Musiker hatte nach seinem rasanten Aufstieg zunehmend unter Angstzuständen, Panikattacken und seinem Tourette-Syndrom gelitten. Einen besonders dramatischen Moment erlebte er 2023 beim Glastonbury Festival, als er während seines Auftritts nicht mehr weitersingen konnte und die Bühne verlassen musste – kurz darauf kündigte er eine längere Pause an, um sich vollständig zu erholen.

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Getty Images Lewis Capaldi beim Glastonbury Festival 2025

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Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

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Getty Images Lewis Capaldi beim Glastonbury Festival im Juni 2023