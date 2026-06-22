Abschied von New York: Hierhin zieht Elyas M'Barek nun um

Es ist so weit: Elyas M'Barek (44) hat New York endgültig den Rücken gekehrt und kehrt in seine Heimatstadt München zurück. Der Schauspieler meldete sich auf Instagram aus seiner bereits leergeräumten New Yorker Wohnung und gab seinen Followern einen letzten Blick auf die Skyline und einen Sonnenuntergang der Stadt. "Alle Sachen sind gepackt und auf dem Weg nach Deutschland. Ich sitze im Flieger und bin dankbar für die letzten Jahre in NYC", schrieb er auf der Plattform. Der 44-Jährige war 2023 gemeinsam mit seiner Frau Jessica in die USA gezogen.

In seinem Post ließ er auch keine Zweifel daran, wie sehr er sich auf die Rückkehr freut: "Schön, dass ich in den letzten Tagen nochmal in Ruhe Abschied von dieser großartigen Stadt nehmen konnte. Es war eine ganz besondere Zeit, aber jetzt wird es wieder Zeit für daheim." Abschließend richtete er auf Instagram noch ein paar Worte direkt an München: "Minga, ich freu mich sehr auf dich!" Wo genau er in der bayerischen Landeshauptstadt landen wird, steht noch nicht fest. In einem Gespräch mit Entertainer Jens Knossalla (39) auf YouTube verriet er jedoch, dass er eher mieten als kaufen möchte. Das bei Prominenten beliebte Grünwald kommt für ihn dabei nicht infrage – er tendiert eher zu Bogenhausen oder der Umgebung des Stadtteils.

Dass es Elyas nach München zurückzieht, hatte er bereits vor einigen Wochen beim "Founder Summit" in Wiesbaden öffentlich gemacht. Damals nannte er als einen seiner Hauptgründe die hohen Lebenshaltungskosten in New York. "Es ist echt extrem teuer", hatte er damals gesagt. Nun folgen auf die Ankündigung die gepackten Koffer – und der Abflug zurück in die Heimat.

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Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek in NYC

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Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek und seine Frau Jessica in New York, Dezember 2025

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Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek in New York