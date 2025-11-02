Produzent Elyas M'Barek ist von Haftbefehl-Doku überwältigt

Die Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story" ist derzeit in aller Munde und fesselt Zuschauer deutschlandweit. Auch wenn Produzent Elyas M'Barek (43) sich so einen Erfolg sicher erhofft hat, gesteht er im Gespräch mit Bild, dass er nicht damit gerechnet habe, dass die Story "eine solche Wucht entfalten" und "so krass werden würde". Dass sie mit der Idee ins Schwarze treffen könnten, vermuteten Elyas und sein Partner jedoch schon im Vorfeld. "Wir hatten die erste Idee vor vier Jahren. Wir wollen, dass es besonders ist. Ein langweiliger Stoff wäre nichts für uns gewesen", erklärt er.

Das Produzenten-Duo habe sich zum Ziel gesetzt, etwas "Besonderes" zu machen. Um sicherzustellen, tauchte Elyas tief ein in das echte Leben von Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt. "Ich war mit ihm ein bisschen unterwegs, ich habe ihn einen Tag lang begleitet, ich habe mir diesen ganzen Zirkus angeguckt und das, was ich gesehen habe, war überlebensgroß, es war surreal", erinnert sich der 43-Jährige und fügt hinzu: "Seine Geschichte ist unglaublich und Aykut selbst ist eine unglaublich spannende und beeindruckende Persönlichkeit."

Der neue Film, der erst vergangenen Dienstag auf dem Streamingportal startete und schon jetzt große Erfolge feiert, ist das Premiereprojekt für die Produktionsfirma 27 KM’B Pictures, die Elyas gemeinsam mit seinem guten Freund, dem Werbefilmer Pacco-Luca Nitsche gründete. Laut dem "Türkisch für Anfänger"-Star kennen die beiden sich schon über 20 Jahre. Bevor Elyas im Schauspiel-Business durchstartete, lernte er Produktion an der Filmhochschule – der Traum, selber in diesem Beruf Fuß zu fassen, ließ in all den Jahren vor der Kamera nicht los.

Imago Aykut Anhan aka Haftbefehl und Elyas M’Barek beim Special Screening von „Babo – Die Haftbefehl-Story“ in der Astor Film Lounge, Berlin

Imago Haftbefehl im Dezember 2018

Imago Pacco-Luca Nitsche und Elyas M'Barek, 2025