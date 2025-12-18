Elyas M'Barek und Jessica senden Weihnachtsgrüße aus NYC

Elyas M'Barek (43) und seine Frau Jessica sorgen pünktlich vor den Feiertagen für Weihnachtsstimmung – und das mitten in New York. Der Schauspieler teilte auf Instagram nun neue Schnappschüsse, die das Paar Arm in Arm vor dem ikonischen Weihnachtsbaum am Rockefeller Center zeigen. Mitten in Midtown Manhattan, umgeben von Lichtern und Besuchertrubel, lächeln die beiden direkt in die Kamera. Dazu schrieb der 43-Jährige kurz und bündig: "Wir sind bereit für Weihnachten." Aufgenommen wurde das Foto direkt am bekannten Platz zwischen Fifth Avenue und Radio City Music Hall.

Die Bilder zeigen das Duo in winterlichem Look, mit sichtbarer Vorfreude auf die Feiertage. Der Fack ju Göhte-Star und das Model scheinen die Weihnachtsstimmung der Stadt sichtlich zu genießen. Der Rockefeller-Tree gilt als einer der populärsten Hotspots der Saison, täglich pilgern Tausende für genau diese Art von Schnappschuss dorthin. Dass Elyas seine Community an dem Moment teilhaben lässt, passt zu seinen gelegentlichen Einblicken in den Alltag fernab von Filmset und rotem Teppich. Weitere Details zum Feiertagsprogramm verriet er nicht, die Botschaft ist dennoch klar: Weihnachten kann kommen.

Für Elyas und Jessica ist New York jedoch längst mehr als nur eine Kulisse für festliche Fotos. Nach ihrer Hochzeit auf Ibiza hatten die beiden ihr gemeinsames Leben in den USA gestartet und sich im "Big Apple" eingerichtet. Immer wieder zeigen der Schauspieler und seine Frau, wie sehr sie das vibrierende Stadtleben und die besondere Atmosphäre der Metropole schätzen – ob beim Bummel durch die Straßen oder bei privaten Momenten fernab des Filmsets. Die Weihnachtszeit scheint für das Paar einen festen Platz im Jahreskalender zu haben, mit Ritualen zwischen Lichtermeer, Wolkenkratzern und romantischen Spaziergängen durch die winterliche Stadt.

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek im September 2024

Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek und seine Frau Jessica in New York, Dezember 2025

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek, Oktober 2022