Erster deutscher Trailer zu Elyas M'Bareks Hollywood-Film

Elyas M'Barek (44) erobert nun auch das internationale Kino: Im frisch veröffentlichten deutschen Trailer zu "Virginia Woolf's Night & Day" verschlägt es den "Fack Ju Göhte"-Liebling ins London des Jahres 1910. In dem britischen Drama verkörpert Elyas den aus der Arbeiterklasse stammenden Ralph Denham, der in die Welt einer wohlhabenden Familie hineingezogen wird. In Großbritannien startet der Film am 19. Juni 2026, in Deutschland läuft er laut Filmstarts ab dem 9. Juli 2026 in den Kinos.

Neben Elyas übernimmt Haley Bennett (38) die Hauptrolle der Katharine, die sich den Heiratsplänen ihres Vaters widersetzt und stattdessen ihrer Leidenschaft für die Astronomie nachgeht. Den strengen Familienvater spielt Schauspielveteran Timothy Spall (69), während Jack Whitehall (37) als ungeliebter Verlobter William zu sehen ist. Sängerin und Schauspielerin Lily Allen (41) übernimmt die Rolle der Frauenrechtlerin Mary Datchet, Jennifer Saunders (67) spielt Katharines Mutter und auch Sally Phillips, bekannt aus der Bridget Jones-Reihe, gehört zum Hauptcast. Wie Filmstarts berichtet, führte Tina Gharavi Regie, während das Drehbuch von Justine Waddell stammt. Dabei handelt es sich um ihr erstes eigenes Skript und basiert auf Virginia Woolfs Roman "Nacht und Tag" aus dem Jahr 1919.

Für Elyas ist "Virginia Woolf's Night & Day" der nächste Karriereschritt im internationalen Filmgeschäft, nachdem er bereits in englischsprachigen Produktionen wie dem Historienepos "Der Medicus" und der deutsch-britischen Serie "Smillas Gespür für Schnee" zu sehen war. Während er im deutschsprachigen Raum vor allem durch Erfolge wie "Fack Ju Göhte" bekannt wurde, zeigt er mit der Rolle des Ralph nun erneut seine dramatische Seite. Der gebürtige Münchner beweist damit einmal mehr, dass er weit mehr ist als der charmante Chaot, den viele Zuschauer aus seinen Komödien kennen.

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Constantin Film / Andrej Vasilenko Elyas M'Barek in "Smillas Gespür für Schnee"

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Getty Images Haley Bennett beim Rome Film Fest 2021

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Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler