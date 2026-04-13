USA zu teuer: Elyas M'Barek zieht zurück nach Deutschland

Nach drei Jahren in New York zieht es Elyas M'Barek (43) zurück nach Deutschland. Beim "Founder Summit" in Wiesbaden verkündete der Schauspieler am Sonntag öffentlich, dass er die US-Metropole verlassen und in seine Heimatstadt München zurückkehren wird. Im Gespräch mit Matthias Killing (46), dem von Thore Schölermann (41) gefeierten neuen Moderator von The Voice of Germany, sprach Elyas offen über seine Beweggründe: New York sei zwar "geil", aber schlicht zu kostspielig. "Es ist echt extrem teuer", resümierte der Schauspieler beim Event.

Neben den hohen Lebenshaltungskosten sei es vor allem das ständige Pendeln zwischen den USA und Deutschland, das den 43-Jährigen zermürbt hat. "Dieses Reisen ist zu anstrengend. Ich bin zu weit weg und zu unflexibel." Mit seiner Produktionsfirma plant er weitere Filmprojekte in Deutschland – zuletzt hatte er eine Dokumentation über den Rapper Haftbefehl (40) produziert. "Mit all den Terminen schaffe ich das einfach nicht mehr", erklärte er mit Blick auf die Folgen der großen Distanz. Die Entscheidung für den Umzug habe er gemeinsam mit seiner Frau Jessica Riso getroffen. "Aber wir haben gemerkt, dass es mein Leben zu kompliziert macht", schloss Elyas. In München will er eine Mietwohnung mit vier Zimmern finden – kaufen kommt für ihn nicht infrage: "Ich will mieten, zu viel Besitz erschwert das Leben."

Elyas, der mit seinem Film "Liebesdings" Netflix eroberte, und seine Frau Jessica hatten im Frühjahr 2023 den Schritt in die USA gewagt, weil Jessica Amerikanerin ist. Die beiden wohnten im Stadtteil Dumbo in Brooklyn, direkt an der Brooklyn Bridge – ein beliebtes Fotomotiv, das Elyas selbst so beschrieb: "Ich wohne da, wo alle diese Fotos machen." Bereits am Tag nach dem "Founder Summit" wollte der Schauspieler, der vor allem durch die Serie "Türkisch für Anfänger" ab 2006 und mit der Hauptrolle des Zeki Müller in der Filmkomödie Fack ju Göhte im Jahr 2013 berühmt wurde, in München erste Wohnungen besichtigen.

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Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek und seine Frau Jessica in New York, Dezember 2025

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Imago Matthias Killing, 2021

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Imago Haftbefehl (Aykut Anhan) und Elyas M'Barek, Oktober 2025