Elyas M'Barek und seine Frau Jessica strahlen bei Premiere

Am vergangenen Freitag wurde in der Astor Filmlounge in Berlin die Premiere der Netflix-Dokumentation "Babo: Die Haftbefehl-Story" gefeiert. Mit dabei: Elyas M'Barek (43), der als einer der Produzenten des Projekts fungierte. Auf dem roten Teppich zog der Schauspieler alle Blicke auf sich. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Jessica, die ihn an diesem besonderen Abend unterstützte. In einem lässigen Nadelstreifenanzug posierte Elyas neben Jessica, die mit einem schwarzen Minikleid und einem beigefarbenen Wildleder-Trenchcoat ein stilvolles Outfit wählte.

Neben Elyas und seiner Frau glänzten auf der Veranstaltung weitere prominente Gäste. Der Rapper Haftbefehl (39) alias Aykut Anhan, dessen bewegte Lebensgeschichte in der Doku erzählt wird, erschien mit schwarzer Sturmhaube und in Begleitung seiner Frau Nina. Auch die Regisseure Juan Moreno und Sinan Sevinç sowie der Produzent Pacco-Luca Nitsche waren anwesend. Unter den VIP-Gästen tummelten sich zahlreiche bekannte Gesichter, darunter Casper (43), Louis Klamroth (35), Oliver Polak und Düzen Tekkal. Ab dem 28. Oktober soll der Film auf Netflix verfügbar sein und die Karriere des Rappers beleuchten, der sich in der Musik mit seiner von Herausforderungen geprägten Jugend auseinandersetzt.

Jessica und Elyas geben nicht nur auf dem roten Teppich ein schönes Bild ab, sondern gelten auch im Privaten als harmonisches Paar mit einem eingespielten Eheleben. Das Jawort gaben sie sich 2022 und bewältigen seither den Spagat zwischen Berufsalltag und Zweisamkeit. Ihr Geheimnis? "Wir sind ein Liebespaar und Freunde", erzählte Elyas kürzlich gegenüber RTL und fügte hinzu: "Wir machen alles zusammen."

Imago Jessica und Elyas M'Barek

Imago Jessica Riso und Elyas M'Barek bei der Premiere des Netflix-Films "Babo" in Berlin

Imago Haftbefehl und Elyas M’Barek bei der Premiere von "Babo" in Berlin