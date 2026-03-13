Elyas M'Barek erobert Netflix mit dem Film "Liebesdings"

Elyas M'Barek (43) sorgt einmal mehr für Furore – diesmal nicht im Kino, sondern bei Netflix. Die romantische Komödie "Liebesdings" mit dem beliebten Schauspieler in der Hauptrolle stürmt aktuell die Streaming-Charts und beschert der Produktion einen späten Hype. Obwohl der in Berlin gedrehte Film bereits 2022 in den Kinos gestartet war, erlebt er nun im Netz einen zweiten Frühling. An der Seite von Elyas sind Alexandra Maria Lara (47) und Lucie Heinze zu sehen. Inszeniert wurde das Ganze von Filmemacherin Anika Decker (50), die auch das Drehbuch geschrieben hat und somit die kreative Gesamtverantwortung für die Produktion übernahm.

Im Mittelpunkt von "Liebesdings" steht Filmstar Marvin Bosch (gespielt von Elyas), der auf dem Weg zu einer Premiere wegen eines aus dem Ruder gelaufenen Interviews mit Boulevardjournalistin Bettina Bamberger (Alexandra) in Schwierigkeiten gerät. Auf der Flucht vor der Presse stolpert er in das feministische Offtheater 3000, das von Frieda (Lucie) geleitet wird und kurz vor dem Aus steht. Aus der Not wird eine Zweckgemeinschaft: Marvin will sein angeschlagenes Image reparieren, Frieda ihre Bühne retten. Während draußen die Schlagzeilen hochkochen und peinliche Details die Runde machen, nimmt die Romanze zwischen den beiden Fahrt auf.

In den Bewertungen spiegelt sich der Streaming-Hype nur bedingt wider. Auf der Filmplattform IMDb kommt "Liebesdings" derzeit auf eine eher schwache Durchschnittswertung von 4,1 von 10 Sternen. Auch unter einem Trailer auf YouTube gehen die Reaktionen deutlich auseinander. Dort schreiben Nutzer Kommentare wie "Da hat man sich inhaltlich so viel Mühe gegeben wie beim Titel" oder nennen den Streifen "den deutschesten Film aller Zeiten". Andere regen sich über die derben Witze auf und sprechen vom "Tiefpunkt der deutschen Filmindustrie". Dennoch ist und bleibt Elyas als RomCom-Liebling ein Zugpferd – wie die aktuellen Streamingzahlen zweifelsfrei beweisen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Pohl, Alexander Anika Decker und Elyas M'Barek im Juli 2022 in München

Anzeige Anzeige

Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek im Jahr 2024