Roxy Horner strahlt mit Tochter Elsie auf Weihnachtsparty

Roxy Horner (33) genießt die Vorweihnachtszeit mit ihrer kleinen Elsie. Am Samstag besuchten das Model und ihr Kleinkind gemeinsam ein festliches Event in London. Die Partnerin von Jack Whitehall (36) posierte in einem eleganten Oberteil in Samtoptik und einer schwarzen Schlaghose für die Fotografen. Ihre Tochter hielt die Influencerin dabei fest im Arm. Der Spross zeigte sich in einem rosa Strickjäckchen und einem weißen Tüllkleid. Als Accessoire trug Elsie ein Haarband – allerdings achtete ihre strahlende Mutter darauf, das Gesicht ihres Nachwuchses von den Kameras abzuschirmen.

Jack und Roxy sind seit 2020 ein Herz und eine Seele. Im September des vergangenen Jahres wurde das Familienglück durch die Geburt von Elsie perfekt. Seitdem gehen die beiden britischen Stars im Elternsein geradezu auf, wie die Mutter des Moderators im Sommer gegenüber The Sun verriet. "Sie haben es erstaunlich gut angenommen. Jack und Roxy sind fantastische Eltern und viel geduldiger, als ich es je war. Es wird viel gesungen, viel getanzt", plauderte die stolze Oma aus.

Der Komiker und die Beauty sind beide beruflich häufig auf Achse – doch am liebsten verbringen sie ihre Zeit zusammen. Die Turteltauben feierten Roxys Geburtstag im Juni mit einem schicken Dinner in einer traumhaften Location. Unter einem Pärchenfoto, das Jack von diesem Abend auf Instagram postete, widmete der 36-Jährige seiner Freundin rührende Worte: "Sie ist die beste Partnerin und die tollste Mama. Ich fühle mich sehr glücklich, mein Leben mit ihr zu teilen."

Anzeige Anzeige

Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner im November 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / jackwhitehall Jack Whitehall und Roxy Horner, Juni 2024

Anzeige Anzeige