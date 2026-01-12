Roxy Horner stürzt sich in ihre Hochzeitsvorbereitungen

Roxy Horner (34) ist im Hochzeitsfieber: Das Model zeigte sich am vergangenen Samstag in bester Stimmung, als es gemeinsam mit seinen Brautjungfern in einem eleganten italienischen Restaurant im Londoner Stadtteil Knightsbridge für Hochzeitsvorbereitungen zusammenkam. Wie Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen, präsentierte sie sich dabei in einem stilvollen Outfit mit einem pinken Tweed-Mantel, einem weißen Top und hellblauen Wide-Leg-Jeans. Mit einem strahlenden Lächeln und einer weißen Chanel-Tasche in der Hand winkte sie den Fotografen zu, bevor sie im Sale e Pepe die Details für ihre bevorstehende Hochzeit mit dem Comedian Jack Whitehall (37) plante.

Erst im vergangenen November nahm Roxy ihre Fans mit auf die Suche nach dem perfekten Brautkleid und präsentierte auf Instagram gleich mehrere beeindruckende Designs. Die Modenschau umfasste unter anderem ein trägerloses Satin-Kleid mit einer asymmetrischen Rosette an der Taille und ein romantisches Modell mit floralem Muster und langem Schleier. Neben den Hochzeitsvorbereitungen genießt die 34-Jährige ihre Zeit mit Jack und ihrer zweijährigen Tochter Elsie, die im bekanntesten Geburtsflügel Londons, dem Lindo Wing, zur Welt kam. Das Paar möchte im Jahr 2026 den Bund fürs Leben schließen, das genaue Datum hält es jedoch noch unter Verschluss.

Bereits vor etwa einem Jahr hatten Fans von Roxy die Verlobung vermutet, als sie einen funkelnden Diamantring an ihrer Hand entdeckten. Wenig später bestätigte sie die freudige Botschaft auf Instagram und schwärmte: "Bester Verlobter der Welt". Gemeinsam mit Jack und Elsie fasste sie die besonderen Momente in einem emotionalen Video zusammen, das Ballons, einen Verlobungsring und viele Nahaufnahmen des Schmuckstücks zeigte. "Wie könnte ein ganzes Jahr voller Highlights in ein Video passen? Hier ist ein Ausschnitt aus den letzten zwei magischen Monaten 2024, ich fühle mich absolut gesegnet", schrieb sie damals unter die bezaubernden Bilder.

Getty Images Roxy Horner, November 2022

Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner, Juli 2024

Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner im Dezember 2023

