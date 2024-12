Roxy Horner bestätigt nun die Verlobung mit Jack Whitehall

Schon seit Tagen vermuten Fans von Roxy Horner (33), dass der Beauty ein Heiratsantrag gemacht wurde. Auf einem Selfie mit ihrem Partner Jack Whitehall (36) und der gemeinsamen Tochter glitzerte schon vor ein paar Tagen ein Diamantring an ihrem Finger. Vor wenigen Stunden teilte sie nun ein Foto von Jack in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Bester Verlobter der Welt." Gleichzeitig teilte sie in ihrem Feed ein Video, in dem ein paar besondere Momente der vergangenen zwei Monate zusammengefasst wurden. In dem Clip ließ das Model die Bilder für sich sprechen: Ein mit Ballons geschmückter Raum, einer davon sogar in der Form eines Verlobungsrings, sowie mehrere Nahaufnahmen des besonderen Schmuckstücks an Roxys Hand werden im Schnelldurchlauf abgespielt.

"Wie könnte ein ganzes Jahr voller Highlights in ein Video passen? Hier ist ein Ausschnitt aus den letzten zwei magischen Monaten 2024, ich fühle mich absolut gesegnet", schwärmt die Blondine unter dem Clip. Auch für Roxys Community ist das anscheinend Bestätigung genug. "Die schönste Nachricht", "Herzlichen Glückwunsch", "Der beste Jahresabschluss", "Ich freue mich so für euch beide" sind nur ein paar von Tausenden glücklichen Kommentaren. Viele der Fans versehen ihre Glückwünsche mit einem Ring-Emoji.

Seit viereinhalb Jahren geht die Britin gemeinsam mit dem Komiker durchs Leben. Im September 2023 machte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes das Paar zu einer kleinen Familie. In ihrer Elternrolle zeigen sie, was für ein tolles Team sie sind. "Jack und Roxy sind fantastische Eltern und viel geduldiger, als ich es je war. Es wird viel gesungen, viel getanzt", bestätigte die Mutter des 36-jährigen Neupapas im Gespräch mit The Sun.

Anzeige Anzeige

Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jackwhitehall Jack Whitehall und Roxy Horner

Anzeige Anzeige