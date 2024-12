Etwa verlobt? Roxy Horner zeigt sich mit einem Diamantring

Seit viereinhalb Jahren gehen Roxy Horner (33) und Jack Whitehall (36) gemeinsam durchs Leben – möchten die Turteltauben nun den nächsten Schritt wagen und sich trauen lassen? Diesen Eindruck erweckt zumindest der funkelnde Diamantring am linken Ringfinger des Models. Die Beauty verbrachte den gestrigen Tag mit ihrem Partner und ihrer Tochter im Winter-Wunderland des britischen Hyde Parks. Einen gemeinsamen Moment im Riesenrad hielt sie in ihrer Instagram-Story fest. Neben dem passenden Look von Roxy und ihrer Kleinen ist es aber vor allem der glänzende Klunker, der alle Blicke auf sich zieht.

Ob der Schauspieler wirklich vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen ist, ist bislang nicht sicher. Ob mit Hochzeit oder ohne – auf eine Weise bleibt das Paar sowieso für immer verbunden: Im September 2023 kam nämlich ihr erster gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt. Auf Instagram verkündete der stolze Papa die Geburt seiner Kleinen damals mit zwei niedlichen Selfies und den Worten: "Völlig überwältigend und so freudig, wie ich es mir nicht einmal hätte vorstellen können. Ich bin voller Ehrfurcht vor meiner Partnerin, die während dieser Reise unglaublich war und die tollste Mutter aller Zeiten sein wird." Wie ein Insider gegenüber The Sun ausplauderte, hört die Tochter auf den Namen Elsie.

In ihrer Elternrolle scheinen beide voll und ganz aufzugehen. "Jack und Roxy sind fantastische Eltern und viel geduldiger, als ich es je war. Es wird viel gesungen, viel getanzt", berichtete die Mutter des "Jack Whitehall: Auf Reisen mit meinem Vater"-Stars in einem Interview mit The Sun. Wie glücklich Roxy als Mama ist, hatte die 33-Jährige erst vor wenigen Tagen erneut bewiesen, als sie sich zusammen mit ihrem Nachwuchs auf einem Weihnachts-Event in London ablichten ließ. Mit Elsie auf dem Arm präsentierte die Britin ihr fröhlichstes Lächeln.

Instagram / roxyhorner Die Hand von Roxy Horner, Dezember 2024

Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner, Juli 2024

