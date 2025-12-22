Roxy Horner teilt verliebte Weihnachtsmomente mit Verlobtem

Roxy Horner (34) hat ihren Fans einen besonders innigen Einblick in ihre Beziehung gegeben: Auf Instagram teilte das Model eine Bilderserie mit ihrem Verlobten Jack Whitehall (37) auf Instagram – aufgenommen bei einem festlichen Date-Abend in London. Die beiden genossen Weihnachtsstimmung mit Tanz, Lachen und anschließendem Candle-Light-Dinner. Roxy trug ein rückenfreies, schokoladenbraunes Satin-Kleid mit Halterneck und funkelnden Perlen am Bund, dazu einen braunen Fellmantel und eine weiße Tasche. Jack wirkte ausgelassen, während die Kamera intime Momente einfing. Unter die Bilder schrieb Roxy: "Weihnachten wird sich für mich immer romantisch und magisch anfühlen. Hier ist eine Nacht, tanzend mit meinem Mann."

Das Model und der Comedian hatten vor genau einem Jahr, im Dezember vergangenen Jahres, ihre Verlobung öffentlich gemacht. Ein konkretes Hochzeitsdatum verrieten sie bislang nicht, fest steht aber: Die Trauung ist für 2026 geplant. In den aktuellen Schnappschüssen fällt auch ein Detail ins Auge: Am Oberarm von Roxy ist ihr Glukosemonitor zu sehen. Die Influencerin spricht seit Längerem offen über ihr Leben mit Typ-1-Diabetes. In einem früheren Instagram-Post erklärte sie, wie sehr ihr ein Dexcom G7 hilft, ihre Werte im Alltag und auf Reisen im Blick zu behalten. "Es gibt mir die Freiheit, im Moment zu bleiben und jede Minute mit meiner Familie zu genießen", schrieb sie.

Privat zeigen sich Roxy und Jack als eingespieltes Team. Nach Phasen, in denen berufliche Termine sie trennten, freuten sie sich zuletzt über gemeinsame Familienzeit mit Elsie, ihrer gemeinsamen Tochter. Jack teilte nach der Geburt der Kleinen im September 2023 berührende Worte auf Instagram und nannte das Erlebnis "überwältigend" und "freudig" zugleich. "Völlig überwältigend und so freudig, wie ich es mir nicht einmal hätte vorstellen können. Ich bin voller Ehrfurcht vor meiner Partnerin, die während dieser Reise unglaublich war und die tollste Mutter aller Zeiten sein wird", schwärmte der "Malice"-Darsteller damals.

Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner im Dezember 2025

Instagram / roxyhorner Roxy Horner, Model

Instagram / jackwhitehall Roxy Horner und Jack Whitehall im Krankenhaus