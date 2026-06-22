Angelique Kerber tanzt mit Ana Ivanović zu Helene Fischer

Angelique Kerber (38) bekommt bei ihrem großen Abschiedsmatch in Bad Homburg einen emotionalen Überraschungsmoment geliefert: Beim Showduell gegen ihre Freundin Ana Ivanovic (38) ertönt plötzlich Helene Fischers (41) Megahit "Atemlos" im Stadion. Die frühere Wimbledon-Siegerin hält es nicht mehr auf der Bank, springt auf und tanzt lachend gemeinsam mit Ana über den Rasen-Court. Vor der traumhaften Kulisse der Bad Homburg Open, zum offiziellen Start des Turniers, genießt Angelique ihren letzten Auftritt als Profi – und wird aus der Ferne von Helene begleitet, die sich mit einer ganz persönlichen Videobotschaft meldet, wie RTL berichtet.

Sportlich läuft an diesem Tag ebenfalls alles nach Plan: Angelique gewinnt das Freundschaftsmatch gegen Ana noch einmal in zwei Sätzen. Doch der größte Gänsehautmoment entsteht in der Pause, als Helene auf der Leinwand eingeblendet wird. Die Schlagersängerin kann nicht selbst im Stadion sein, weil sie später am Abend in Frankfurt auf der Bühne steht, nimmt sich aber Zeit für liebe Worte an Angelique und Ana. Sie wünscht den beiden einen unvergesslichen Tag und macht klar, dass am Ende nicht das Ergebnis zählt, sondern der gemeinsame Spaß. Angelique wirkt sichtlich gerührt, bedankt sich beim Publikum und verrät im Gespräch mit RTL, dass sie Helene in den vergangenen Wochen mehrfach getroffen hat. "Wir haben uns in den vergangenen Wochen öfter getroffen", erzählt sie und ergänzt: "Wir verstehen uns sehr gut."

Dass Angelique und Helene sich so gut verstehen, kommt nicht von ungefähr: Beide reisen seit Jahren für ihre Karrieren um die Welt und kennen den ständigen Druck großer Shows und Turniere. Die Tennisspielerin ist inzwischen zweifache Mama und hat ihren Alltag deutlich umgestellt. Sie bleibt der Tenniswelt als Turnierdirektorin der Bad Homburg Open und als Gast bei ausgewählten Events erhalten, achtet aber stärker darauf, was zu ihrem Familienleben passt. Helene und Angelique bleiben in Kontakt, auch wenn sie wohl nicht gemeinsam auf der Bühne stehen werden. "Ich glaube, sie singt gut. Und ich spiele gut Tennis. Ich glaube, dabei belassen wir es auch", sagt Angelique im RTL-Interview und zeigt damit einmal mehr ihren trockenen Humor und ihre Bodenständigkeit inmitten des großen Abschieds.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelique Kerber beim United Cup in Sydney

Anzeige Anzeige

Imago Ana Ivanović im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer zu Gast in der NDR Talk Show am 29.04.2026 in Hamburg

Anzeige